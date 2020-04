Lutte contre la spéculation à El Tarf : Saisie d’une importante quantité de produire alimentaire

Dans le cadre de la lutte contre toute forme de spéculation, les services de police ont, lors d’un contrôle inopiné, saisi une importante quantité de produire alimentaire de première nécessité. Après vérification, il s’est avéré que la durée de péremption de cette marchandise stockée en vue de la commercialiser à des clients en cette période de pandémie est périmée. Les marchandises saisies, selon le communiqué rendu public des mêmes services, concernent 38 kg de sucre, 112 seaux d’huile d’une capacité de 05 litres par seau, 970 unités d’eau minérale, 118 cartons de denrées alimentaires différentes, lait sec, café et autres. Quant aux marchandises périmées sont de 1740 œufs, 72 unités de denrées alimentaires et 12 unités de produits de nettoyage. Le propriétaire en question de la ville de Chbaita dans la daïra de Drean à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a été conduit sous escorte par les policiers au commissariat de police où il a été verbalisé et traduit devant le tribunal qui prendra à son encontre la décision qui s’impose.