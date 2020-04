Coronavirus oblige La CAF reporte toutes les compétitions

Sans surprise, la Confédération Africaine de Football a décidé de suivre les recommandations de la FIFA en matière de prévention contre le Coronavirus. Ainsi, l’avant-dernier tour des compétitions continentales interclubs ont été ajournés à des dates ultérieures sans que ce nouveau créneau horaire ne soit officiellement fixé. « À la lumière des préoccupations croissantes autour de la nature évolutive de la COVID-19 et avec l’instauration du confinement dans la plupart des pays, le Comité d’urgence de la CAF a décidé de reporter jusqu’à nouvel ordre les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF Total initialement programmées les 1-3 mai et 8-10 mai 2020 ainsi que les Eliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA: initialement prévues du 1er au 3 mai et du 15 au 17 mai 2020 » indique clairement le communiqué de l’instance présidée par le Malgache Ahmad Ahmad, tout en ajoutant qu’un « nouveau calendrier sera annoncé en temps voulu ». Vu les énormes enjeux financiers et les pertes considérables que ces reports occasionneront, la Confédération Africaine a, en parallèle, tenu à informer l’opinion publiques et les clubs concernés, via les fédérations nationales, qu’elle « surveille la situation de près et travaille avec les autorités compétentes telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin d’évaluer l’impact du virus sur le continent ». En somme, ces reports ne sont « que » la conséquence de directives claires de l’OMS et des recommandations de la toute puissante FIFA à ce propos. Reste maintenant à savoir comment fera la CAF pour trouver un nouveau cadre temporel sans impacter le déroulement des championnats nationaux, sachant que même l’UEFA n’a pas non plus dévoilé son plan pour la reprise attendue de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.