Contrairement à certains pays européens : «L’Algérie a affronté le Coronavirus très tôt»

Certains sont sceptiques ou malintentionnés. Les déclarations du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, peuvent être qualifiées de langue de bois. Pourtant, c’est la vérité. Oui, l’Algérie a affronté la pandémie du Coronavirus très tôt, bien avant certains pays européens qui connaissent depuis quelques semaines, un nombre très élevé de contamination et de décès. D’ailleurs, ils ont même décidé de prolonger la période de confinement tant que la courbe continue de monter. « L’Algérie n’a pas tardé à affronter le Coronavirus ». C’est ce qu’a déclaré Belaïd Mohand Oussaïd, jeudi dernier, révélant que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné la création de commissions chargées d’examiner et de préparer l’après Covid-19. C’est à l’occasion de l’émission bimensuelle « A cœur ouvert » (Bi Qualb Meftouh) diffusée sur la Télévision publique (EPTV) dont il était l’invité, que M. Belaïd a indiqué que « l’Algérie n’a pas tardé à faire face à la pandémie du nouveau Coronavirus, mais a été l’un des premiers pays à prendre des précautions pour y faire face ». Il a rappelé au cours de l’émission que « cette pandémie qui est apparue en Chine le 8 décembre 2019 n’a suscité l’inquiétude du monde que dans la seconde moitié de janvier 2020, y compris en Algérie, qui a bénéficié des expériences d’autres pays ». Belaid a aussi souligné les efforts de l’Etat dans la lutte contre la pandémie dès le début, « en rendant public le 14 janvier un communiqué appelant à la vigilance et la prudence, puis la tenue sous la présidence du président de la République de deux réunions du Conseil des ministres et deux autres réunions du Haut Conseil de Sécurité en mars dernier ». Le ministre estime « qu’on ne devrait pas être injuste à l’égard des autres » ni déprécier ces efforts. Selon le porte-parole officiel de la Présidence, la situation est difficile et le chef d’Etat la suit quotidiennement et sent le poids de la responsabilité. Il ajoute qu’aucun pays au monde ne maîtrise la situation à 100% et pour cause, la pandémie a montré l’incapacité de l’Homme et celle des plus importants laboratoires du monde vu la nouveauté du virus et la confusion qu’il a occasionnée au début. Concernant l’impact de la pandémie de Coronavirus sur l’économie mondiale et ses répercussions sur l’économie nationale, M. Belaïd a estimé que le monde après Coronavirus connaîtra plusieurs mutations et changements dans l’équilibre géopolitique outre l’entrée dans une période de stagnation économique pendant un certain temps », expliquant que cette situation « n’aura pas d’impact majeur sur l’économie nationale au cours de cette année si les prix du pétrole continuent de remonter ». Dans ce cadre, il a annoncé que le Président Tebboune avait ordonné la création de commissions spécialisées composées d’universitaires et d’experts, dont la mission est d’examiner la situation économique et la prospection pour la post-pandémie de Covid-19″, ajoutant, « nous nous préparons pour la post-pandémie et il y a un plan pour construire l’économie nationale sur la base du développement durable et de la rationalisation de la consommation énergétique ». Appelant, à cet égard, à profiter de cette crise « pour faire exploser les énergies » en s’appuyant sur le « génie du peuple algérien qui sait libérer son potentiel en temps de crise », le ministre a mis en avant le rôle primordial des médias dans cette phase en vue d’accompagner ces énergies et les orienter vers l’édification de l’Etat et non pas en brossant un tableau noir de la situation.