Lutte contre le coronavirus : L’ANP prête à soutenir le système sanitaire

La lutte contre le coronavirus en Algérie se poursuit et des efforts titanesques sont déployés par le corps médical et paramédical mais aussi par d’autres intervenants, à l’image des entreprises, des centres de formation ou des associations dans la fabrication de masques ou d’autres instruments très précieux en cette période de pandémie. L’Armée algérienne, en ces circonstances particulières, ne peut rester les bras croisés. Bien au contraire, dès le début de l’épidémie, l’ANP, sous la direction du Général-major, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire par intérim, s’est mobilisée et s’est mise en alerte. Comme dans d’autres pays, l’armée est souvent appelée à la rescousse car généralement, elle dispose de moyens humains et matériels très importants pour la lutte contre ce genre de pandémie. C’est ce qu’a justement confirmé le Général-major, Saïd Chanegriha, lors de sa visite de travail et d’inspection à la 1ère Région militaire. «Je tiens à souligner l’impératif de l’Etat, près du secteur de la santé militaire, de nos hôpitaux et structures de santé, pour soutenir le système sanitaire national en cas de nécessité et s’engager aux côtés de notre cher peuple dans cette dangereuse pandémie, d’autant plus que la santé militaire possède une longue expérience dans la gestion des crises et des catastrophes naturelles qu’a connues notre pays, à l’instar des séismes d’El Asnam et de Boumerdès, ainsi que les inondations de Bab El Oued sachant que la sécurité sanitaire est une partie intégrante de la sécurité publique dans son sens le plus large», a souligné le Général-major Chanegriha, lors de sa visite à l’Hôpital central de l’Armée « Docteur Mohamed Seghir Nekkache » à Aïn Naadja (Alger). Cette visite d’inspection a permis au chef d’état-major de l’ANP par intérim de s’enquérir des dernières mesures et procédures engagées par les composantes de l’Hôpital pour « une parfaite prise en charge des personnels militaires et leurs ayants droit contaminés par cette épidémie », comme il s’est enquis « des différents équipements modernes et les moyens médicaux dont dispose l’Hôpital », précise un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Ensuite, le Général-major Chanegriha, s’est réuni avec les cadres et le personnel de l’Hôpital Central de l’Armée, notamment les médecins, les infirmiers et le corps paramédical. Il a saisi cette occasion pour leur exprimer « ses remerciements et sa gratitude pour les efforts qu’ils fournissent avec dévouement et abnégation depuis le début de propagation de cette dangereuse épidémie ». « De prime abord, je tiens à vous présenter, en mon nom propre, au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, ainsi qu’au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, les plus profondes marques de remerciement, de considération et de reconnaissance pour les sacrifices et les efforts laborieux que vous avez consentis, notamment depuis le début de la propagation de ce dangereux virus », a-t-il ajouté. « Ces efforts dévoués ainsi consentis ne sont pas étrangers aux descendants des moudjahidine de l’Armée de Libération nationale (ALN) durant la Glorieuse Révolution de Libération, lors de laquelle les moudjahidine médecins et les infirmiers, alors munis de moyens modestes et rudimentaires, avaient accompli parfaitement leur devoir sacré et ils avaient, remarquablement, réussi à traiter non seulement les soldats blessés de l’ALN, mais aussi les habitants des villages isolés dans les montagnes, le désert et les frontières, en assurant la prise en charge médicale nécessaire aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées », a-t-il souligné. « Sur le même chemin de nos aïeux, la Santé militaire accomplit aujourd’hui son rôle de manière parfaite et n’épargne aucun effort pour assurer la couverture médicale à nos concitoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones éloignées et frontalières, à travers tout le territoire national, faisant ainsi de la santé militaire un trait d’union solide entre l’ANP et sa profondeur populaire », a-t-il poursuivi. La visite de travail et d’inspection en 1ère Région militaire, à Blida, du Général-major, s’inscrit dans le cadre du suivi, sur le terrain, du degré d’exécution des mesures prises pour la lutte contre le coronavirus, a indiqué le communiqué.