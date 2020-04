Pour autoriser l’accès immédiat à ses détenus sahraouis par des observateurs indépendants des Droits de l’Homme : Le Polisario interpelle le Maroc

Le Polisario vient de lancer un SOS pour alerter l’ONG inter nationale des Droits de l’Homme contre la situation de ses citoyens détenus dans les prisons marocaines. Ainsi, la Représentation du Front Polisario auprès de l’U.E a adressé une lettre, au bureau de Bruxelles de Human Rights Watch afin d’inciter et prier le Conseil européen et la Commission européenne à intervenir immédiatement pour garantir la sécurité de tous les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines ».Il est fait état de la libération de ces prisonniers car « au-delà de leur libération immédiate, ces prisonniers ont besoin d’une protection urgente contre le virus COVID-19 », a soutenu le Front Polisario dans sa lettre, sur la situation des détenus sahraouis aux territoires du Sahara occidental au Maroc. Le 22 mars dernier, alors que la pandémie COVID-19 se propageait à travers le monde, le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a adressé une lettre au secrétaire général des Nations unies, décrivant l’effroyable situation qui affecte les prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement dans les prisons marocaines. Dans ce message, il a averti que « l’épidémie de ce virus dangereux et les mesures urgentes requises, notamment pour éviter les grands rassemblements et le surpeuplement, contredisent totalement la situation dans laquelle ces prisonniers civils sont détenus dans des prisons marocaines surpeuplées ». Le Front Polisario a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation épouvantable qui affecte les prisonniers politiques sahraouis détenus illégalement au Maroc dans des prisons en pleine propagation de la pandémie du COVID-19.En ces moments difficiles, rapporte la lettre, pour nous tous, mais pas plus que ceux qui languissent en détention arbitraire puisque des dizaines de civils sahraouis innocents sont actuellement détenus illégalement dans les prisons marocaines », lit-on dans une lettre adressée par la représentation du Front Polisario auprès de l’UE, au bureau de Bruxelles de Human Rights Watch. Ces prisonniers politiques sont victimes de mauvais traitements, » de tortures et de négligence médicale intentionnelle (…)ces prisonniers ne sont pas seulement à haut risque de tomber gravement malades à cause du COVID-19(…) ils sont également des cibles faciles pour le régime marocain », a ajouté le Front Polisario dans cet appel, précisant toutefois qu' »il est donc impératif que le Maroc autorise l’accès immédiat à ces détenus par des observateurs indépendants des Droits de l’Homme ». La lettre adressée par le Polisario après épuisement de tous ses appels envers l’ONU , souligne l’appel urgent du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet, le 25 mars 2020, pour la prise des mesures urgentes pour protéger la santé et la sécurité des personnes en détention et d’autres établissements fermés, dans le cadre des efforts globaux pour contenir la pandémie de COVID-19 selon le contenu de cette lettre rendue publique par le Polisario