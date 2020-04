Et si le coronavirus déborde sur la saison estivale : La grosse crainte des professionnels du tourisme

Si pour le secteur du tourisme, la crise du coronavirus intervient en hiver, période de faible demande, les craintes concernent surtout la saison estivale. Les réservations pour cette période, la plus profitable, n’ont pas encore débuté. Sans visibilité, les prévisions en termes de redéploiement des capacités et de maintien des recettes seront compliquées. Sueurs froides au sein des investisseurs, car si l’impact du coronavirus reste pour l’heure relativement modéré, les craintes d’une saison estivale blanche sont à prendre au sérieux. En effet, la menace est vraiment réelle pour le tourisme qui n’a pas connu encore des saisons de gloire dans notre pays. Pour l’heure, les compagnies aériennes naviguent à vue. En Europe, la plupart des transporteurs ont suspendu leurs vols vers l’Algérie. Chez Air Algérie, les avions qui desservaient toutes les destinations restent cloués au sol pour maintenance ou opération de réhabilitation. « Si le nombre de cas continue d’augmenter et que la suspension des vols déborde sur la saison estivale, cela va devenir très compliqué pour les compagnies aériennes et les professionnels du tourisme », expliquent les spécialistes du domaine. Il n’est pas sans savoir que la saison estivale, dans le secteur, s’étend de fin avril à fin octobre et les complexes hôteliers réalisent l’essentiel de leur profits au cour de cette période, en particulier entre juin et août. Or, les réservations tardent à se faire par notre diaspora à l’étranger, surtout celle établie en France. Aujourd’hui, certains experts tablent sur une fin de l’épidémie en avril, mais les spécialistes de la santé ne sont pas unanimes. A vrai dire, si la crise devait grignoter sur la saison été, période où les professionnels du secteur mettent traditionnellement plus de capacités sur le marché, l’année sera vraiment difficile pour tout le monde sachant que le secteur fait employer un nombre important d’employés et offre également des postes de saisonniers. Enfin, dans le cas où le coronavirus venait à être battu, les patrons du secteur devront également trancher entre une baisse des prix pour faire repartir l’activité ou la mise à mort de cette activité qui nécessite déjà un grand coup de pousse.