COVID-19 : Béjaia se dote d’un laboratoire de dépistage

La wilaya se dote désormais d’un laboratoire de dépistage du Coronavirus, les analyses des prélèvements sur les personnes suspectées, atteintes de cette pandémie, s’effectueront dorénavant au niveau local. «La plate-forme sera hébergée au niveau du laboratoire Génie biologique des Cancers, sous la responsabilité du Professeur Tliba», a-t-on appris de la Cellule de communication de la wilaya.

Le dossier technique de ce laboratoire a été préparé, pour rappel, par les professeurs et chercheurs de la faculté de médecine. Le professeur Bitam Idir, consultant à l’institut Pasteur et cadre au Ministère de l’enseignement Supérieur, a donné un accord favorable pour le lancement de ce laboratoire, après une visite qu’il a effectuée, avant-hier, aux structures dédiées à l’analyse des prélèvements en compagnie des membres de la cellule de crise de la wilaya ainsi que des professeurs de la faculté de médecine et chercheurs de l’université de Béjaia. «Toutes les dispositions ont été déjà prises, les équipements sont disponibles et tous les moyens indispensables au fonctionnement de ce type de structure sont mis à notre disposition », nous indique un professeur de la faculté de Médecine de Béjaia que nous avons contacté. L’ouverture de ce laboratoire de dépistage va permettre de réduire la pression qui s’exerce sur l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et aussi de réaliser localement un nombre plus important de tests et permettre, par conséquent, de dépister à temps les cas suspects et les prendre en charge à temps. Toujours concernant les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, les urgences chirurgicales et les services de Neurochirurgie Orthopédie Traumatologie, l’ORL et Maxillo-faciale ont été transférés, à compter d’hier, vers le nouveau bloc d’hospitalisation de l’Unité Hospitalo-universitaire de Targa Ouzemour. C’est ce qu’a indiqué un communiqué du Centre Hospitalo-universitaire (CHU) de Béjaia. Sur le plan de la progression du Covid-19, il est constaté une propagation de cette pandémie qui a touché 17 communes de la wilaya de Béjaia. Ainsi, à la journée d’hier, la wilaya de Béjaia a enregistré 99 cas confirmés dont 12 décès et 05 guérisons, en attendant de connaître les résultats de 20 cas hospitalisés. Concernant les approvisionnements en produits de premières nécessités et face à la contrainte soulevée, lors de la réunion des membres de la cellule de crise, par les gérants des laiteries de la wilaya liées à l’insuffisance du quota de poudre de lait octroyé, le wali de Béjaia a transmis un tableau comprenant les besoins exprimés par ces laiteries au responsable de l’office national interprofessionnel du lait (ONIL). Le premier magistrat de la wilaya a demandé l’augmentation du quota de la matière première qui est la poudre de lait subventionnée par l’Etat ; ce qui permettra l’augmentation de la production de lait et atténuer la pression sur ce produit de première nécessité en cette période de crise sanitaire. Concernant la mesure du confinement partiel entrée en vigueur, hormis les patrouilles de police, les rues de la wilaya de Béjaia sont désormais vides, chaque jour, à compter de 15 h à 7h du matin. Un dispositif sécuritaire fixe et mobile a été mis en place, par les services de sécurité, pour empêcher la circulation des personnes et les rassemblements, à l’exception des citoyens détenteurs d’une autorisation. Le chef de sûreté de wilaya de Béjaia, M. Tahar Benazoug, est intervenu, à plusieurs reprises sur les ondes de la radio locale, pour rappeler aux citoyens de la wilaya et les jeunes en particulier qui se rassemblent au niveau des quartiers que la violation des règles de confinement est désormais passible de poursuites judiciaires et d’amendes aux contrevenants. Le bilan partiel de la gestion de ce confinement sanitaire partiel, établi pour la période allant du 05 au 08 avril dernier, par la sûreté de la wilaya, fait état du contrôle de 1.141 personnes dont 345 ont été poursuivies pour transgression des règles de confinement sanitaire. Le même bilan fait état également du contrôle de 922 véhicules dont 29 d’entre eux ont été mis en fourrière. 62 motocycles ont été également contrôlés, durant cette période, dont 47 ont été mises en fourrière. En cette crise sanitaire, les appels au confinement sanitaire se suivent en direction des citoyens, dont les associations rappelant les conseils des professionnels de la santé pour le respect du confinement à domicile, de limiter les déplacements au strict minimum, d’éviter les rassemblements et d’appliquer les mesures barrières et la distanciation sociale.