Point de Vue : Que serait un BAC au gout du Corona ?

Voilà, une question qui se pose et s’impose à nos esprits… au moment, où nos luttons, opiniâtrement, contre cette machine à tuer… cette dernière ne fait pas que tuer les gens, surement et doucement. Mais elle a, quand même, réussi à nous imposer contre nos grés, un mode de vie, plein de contraintes et dont nous ne sommes guère habitués. Donc, tout est revoir et nos sommes dans une extrême obligation, à nous faire plier aux caprices de cette machine à tuer…faute de quoi, l’on est sous la menace directe, de la mort certaine… parmi ces «capitulations» faits à cette pandémie, l’on ne devrait plus laisser les enfants aller à l’école…c’est un grand problème figurez-vous!!… le pays est donc, à moitié, paralysé…Ce qui est sûr, c’est que ce coronavirus ne va pas, nous laisser tranquille, pour au moins deux autres mois… ce qui fait, que même les grands de fin de d’années notamment, le BAC vont sûrement être suspendus ou reportés sine die. au cas où, ces épreuves auraient t-elles lieu, elles passeraient, sans doute, dans des conditions, exceptionnellement, particulières..C’est à dire avec un supplément d’efforts et de charges, qui seront au dépend de l’administration de tutelle et de l’élève examiné.. C’est une autre crise pour le gouvernement, qui s’ajouterait à « un hit-parade » de crises, mettant le pays dans une situation trop délicate… Le hic, c’est que personne, pour le moment, n’est en mesure de prévoir la fin de cette tragédie mondiale….Toute la planète rime sur la même cadence imposée par ce Coronavirus… qui s’est fait appelé Covid 19…C’est un événement très particulier, jamais vécu avec cette ampleur auparavant, et nous manquons, ainsi d’expérience pour y faire face..Devrions-nous préserver les vies des gens, qui meurent, quotidiennement, par dizaines et dans d’autres contrées par centaines, ou bien, se préoccuper inlassablement, pour le BAC et autres examens..Notre cas ressemble, plutôt, à une situation de guerre où la préservation des vies des citoyens, avec tout de que ce sens pourrait contenir, reste la première de toutes les autres préoccupations. Maintenant, il faudra faire respecter les mesures de confinement et les autres mesures empêchant toute possibilité de contamination…Et, de toute évidence, de la propagation de la pandémie …au lieu de se préoccuper à se protéger contre les facteurs et les vecteurs de contamination, des gens, de chez nous, préfèrent – ils spéculer, sans connaissance de cause, sur les aspects complotistes et conspirationnistes et les guerres secrètes et bactériologiques, entres puissances de la planète…