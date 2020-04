La période du confinement risque de se prolonger encore BAC 2020: l’autre préoccupation

Avec cette crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus et les mesures de confinement instaurées dans le pays pour espérer l’endiguer, de nombreuses questions taraudent les esprits des Algériens. Des questions, somme toute, légitimes notamment sur la durée de ce confinement, la durée de la pandémie, etc… Et évidemment, d’autres questions liées aux examens de fin d’année, le BAC plus particulièrement. Oui, tous les Algériens s’attendent à ce que les mesures de confinement risquent de s’allonger dans la durée. A ce jour, rien ne laisse présager une quelconque embellie sanitaire qui permettrait d’espérer une nouvelle étape allant dans le sens d’un déconfinement. Il faut comprendre qu’on est déjà au mois d’avril, quoi de plus normal que de penser aux examens de fin d’année alors que les cours sont suspendus et les établissements fermés. En cette période de l’année, en temps, normal, le ministère de l’Education est déjà au four et au moulin dans le processus de préparation de la phase des examens. Mais cette fois-ci, conjoncture oblige, la priorité est toute autre. Selon un communiqué du ministère de l’Education, les examens d’attestation de niveau pour les apprenants à distance, initialement prévus le 21 avril, sont reportés à une date ultérieure. Il est clair que ce report est directement lié à la situation actuelle et les mesures de prévention appliquées dans tous les secteurs. Alors qu’en sera-t-il pour le BAC? La question préoccupe, on peut le comprendre, au plus haut point, les responsables du secteur de l’Education. Avec les retards des cours, la chose se complique car rien ne peut permettre de dire que le confinement sera levé en ce mois d’avril. Comme premières mesures prises par le ministère de l’Education pour optimiser la période de confinement, il avait annoncé, le 2 avril dernier, la mise en place d’un programme de cours via la télévision et Internet, notamment pour les classes d’examen. Mais si l’on se réfère au CLA (Conseil des lycées d’Algérie), le plan mis en place en urgence par le ministère de tutelle pour assurer des cours à distance ne semble pas très efficace. «Les moyens mis à disposition et le plan proposé concernant le troisième trimestre constituent plus une interaction psychologique avec les élèves qu’un programme de cours interactifs permettant d’acquérir les compétences attendues et de concrétiser le principe de l’égalité des chances au sein de l’école publique». Des réserves qui laissent planer le doute quant au déroulement des examens dans les meilleures conditions. Ceci dit, le Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest), tient par le biais de son coordinateur national, Messaoud Boudiba, à rassurer et indique qu’il est trop tôt de se prononcer sur la question des examens de fin d’année. «Ces cours ne vont certainement pas remplacer ceux dispensés en classe, mais ils vont aider l’élève à rattraper ses lacunes», dira-t-il encore. Alors le BAC sera-t-il reporté ou non? La réponse est certainement chez le ministre de l’Education.