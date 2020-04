Pôle & Mic : La mobilisation par l’Art!

Les artistes ont toujours été au rendez-vous pour donner le « sourire » aux Algérien, dans les temps difficiles. Durant la décennie « noire », les artistes n’ont pas abandonné la scène, ils ont continué à exercer, à produire et à donner du « plaisir » au citoyen malgré la menace d’être liquidés. Des artistes ont payé de leur vie. Dans cette lutte contre le coronavirus, nos artistes, surtout les producteurs de films et de pièces théâtrales, sont bien présents pour inciter le citoyen à rester chez lui. De nombreux films ont été mis en ligne sur le Net pour être visionnés « gratuitement ». Le film « Papicha » comme les pièces « Khatini » et « Adjouad », dans sa nouvelle version, ont été mis en ligne. « Papicha » et « Khatina » ont provoqué le « buzz » sur la toile. Les deux œuvres sont récentes. « Papicha », un film primé est interdit de salle en Algérie. Et pourtant, le film est très « correct » que ce soit dans le scénario ou en image. Son interdiction est une « bêtise ». Grâce au confinement, l’Algérien découvre et se réconcilie avec la création artistique algérienne. La pièce théâtrale, qui a drainé les foules, a aussi été diffusée sur les réseaux sociaux. Une pièce que des Algériens, notamment ceux de l’intérieur du pays, ne pouvaient jamais l’apprécier, car des villages ne disposent pas de salles. Une vraie aubaine pour le citoyen algérien de suivre cette pièce « écrite » dans l’esprit du Hirak. La nouvelle mise en production par des jeunes oranais de la pièce du défunt Alloula « Ajouad » est à voir et apprécier pour ceux qui n’ont jamais pu voir cette excellente œuvre théâtrale que ce soit dans le texte ou dans la mise en production. Le Théâtre d’Oran a eu l’ingénieuse idée de rendre publiques des pièces de théâtre pour enfants. Une très bonne initiative à généraliser pour les autres théâtres. Des écrivains comme Hbib Sayah ou Yasmina Khadra et tant d’autres talents ont, eux aussi, rendu publiques et à la portée de tous leurs œuvres littéraires. Des universitaires sont aussi à l’honneur pour diffuser sur la toile leurs recherches et aussi de précieux documents. Des chanteurs sont aussi à l’honneur en faisant des « live » qui donnent du baume au cœur et qui nous font planer. Bravo à cette mobilisation artistique et scientifique.