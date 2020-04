Le Coronavirus impacte violemment le secteur du transport : Vers une année chaotique ?

Activant dans une métropole connaissant un grand réseau et lignes de transport, les entreprises de transport doivent faire face à une forte baisse de leur activité, en raison du confinement instauré. Pour rappel, le but espéré des procédures appliquées n’est autre que de barrer la route à une large contamination fatale au virus Covid 19. « La situation est vraiment critique. Nous ne savons pas comment faire », s’inquiète un propriétaire d’un bus qui avait l’habitude de travailler sept jours sur sept et qui craint un impact « violent » sur l’activité qu’il exerce depuis une belle lurette. « Notre activité est réduite à 100%. Il ne faut pas oublier que chacun des transporteurs emploie au moins quatre employés, dont des chauffeurs et receveurs. Ces derniers recevaient quotidiennement leur journée de salaire. Maintenant, ils sont à l’arrêt, à savoir en chômage technique et n’ont pas de revenu. C’est malheureux pour eux », relaye notre interlocuteur. Idem pour les taxis qui depuis les premiers cas déclarés dans la région ont mis leur compteur en stand-by. Certains qui avaient des clients permanents à transporter ont vu l’annulation de tous leurs contrats. Même si notre interlocuteur ne pense pas encore au chômage total, il s’inquiète: « Je n’ai pas encore regardé la trésorerie, mais on ne pourra pas tenir très longtemps à ce rythme-là. L’activité doit redémarrer rapidement. Nous attendons à ce que cette pandémie soit battue dans notre pays pour pouvoir exercer de nouveau et permettre à tout un chacun de vivre dans la dignité. » La situation est vraisemblablement, peu enviable aux transporteurs qui ne pensaient guère à cesser leur activité qui leur permettaient de réaliser des bénéfices et par voie de conséquence, subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. Dans l’attente, les transporteurs nourrissent de grandes craintes car la saison estivale est sur les portes et rien ne présage une embellie. En tous les cas, les jours à venir vont être décisifs pour les acteurs de ce secteur névralgique.