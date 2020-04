Point de Vue : Serait-il peut-être africain??

Le vaccin anti-Corona serait-il, peut-être africain ou tiers-mondiste ? Qui sait ? Le Tout Puissant avait créé les hommes égaux en tout, y compris l’intelligence et la connaissance. Ce sont les hommes, eux-mêmes, qui s’efforcent à rendre cette réalité étrange à notre système de réflexion conditionné, par une certaine fausse éducation à l’arrière plan raciste et suprématiste. Après plus d’un demi-siècle d’une soi-disant décolonisation des pays du tiers-monde, notamment africains, les esprits des deux côtés, continuent à être soit colonisateur avec un suprématisme démesuré, jusqu’à la prétention et le culte de soi. De l’autre côté, en revanche, un esprit toujours colonisable à volonté jusqu’à l’effacement de soi. C’est l’Ecole du colonisateur qui a confectionné ces sous-hommes, à la personnalité castrée. Ceci n’a pas empêché qu’il y ait des esprits libres et ouverts, avec une bonne de dose de confiance en soi. Ce sont ces gens qui vont peut-être achever la libération du continent noir, en butte à un bradage systématique de ses biens et ses capacités inestimables. La libération de l’Afrique doit s’achever et sans cela, l’on est en train de se mentir ; un simulacre de liberté, sans souveraineté, n’a aucun sens, aucun goût…aucune authenticité… Il y a en Afrique des universités et des Instituts qui forment, à longueur de l’année, des savants et scientifiques. Comme n’importe quel autre pays développé, d’ailleurs. Qui va donc, empêcher ces pays et ces gens à la peau noire et avec des yeux qui ne sont pas forcément bleus, de mettre au point un vaccin, que ce soit contre le Covid 19 ou toute autre maladie. Il n’y a qu’un seul empêchement, c’est bien ce « virus » semé par l’homme blanc dans les esprits de ces gens bons et modestes, parfois crédules jusqu’à la puérilité. Ce « virus » ne tue pas l’immunité du corps, mais porte gravement atteinte à l’immunité de l’esprit, particulièrement, la confiance en soi et toute la relation avec soi-même. Nous ne sommes pas en train de jouir, pour les malheurs des autres. Nous sommes tous pris et assiégés dans ce grand piège qui est le Covid 19 qui nous tue quotidiennement, froidement et doucement, sans faire le moindre bruit. Seulement, nous sommes en train de découvrir que cette « race des seigneurs », n’est pas, vraiment, une race des seigneurs. Cette race qui a réussi, avec étonnement, à maîtriser toutes les sciences et les technologies, est restée, sans défense, devant un virus invisible à l’œil nu. Cette race avait, rappelle-t-on, projeté, il y a quelques années, à conquérir la planète Mars. Maintenant, l’on meurt par un virus qui n’est pas loin de nous par des années lumières, mais plus proche de nous que nos oreilles…