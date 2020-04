Boulanger Eradication de plusieurs points noirs

Les services de la commune d’Oran ont procédé, hier matin, à l’éradication de plusieurs décharges sauvages au niveau du quartier de Boulanger. Ces opérations ont donc été lancées en exécution des directives et des instructions de Noureddine Boukhatem, maire de la ville, prises dernièrement lors d’une réunion avec les responsables de tous les services de la commune. Ainsi, pour mener à bien ces opérations, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés. Le premier site touché est au niveay de la rue Boumedal Abed (ex-Mancipp). C’est en cotoyant cette ruelle que l’on est révolté, de par le fait que certains citoyens n’ont pas d’autres moyens pour évacuer leurs déchets ou déblais que de les jeter dans un terrain nu qui abritait un ancien immeuble démoli lors des opérations de relogement.

Ce terrain est devenu un vrai point noir pour tout le quartier. Alors l’on se demande pourquoi ces personnes jettent leurs saletés dans la nature? Et comme cause dont l’on ne peut se dérober, c’est l’impunité et l’incivisme des uns et le laxisme des autres font que l’on est écoeuré de vivre dans un environnement fortement vicié et un voisinage où les gens demeurent indifférents devant cette réalité. Quelque soit l’endroit ou l’on passe, l’on constatera que les bordures de certaines ruelles, pour ne pas dire la plupart, offrent un décor peux reluisant où des amas de décombres, d’ordures, de ferrailles et autres objets hétéroclites, jetés ça et là, ternissent l’image du lieu et deviennent très vite des décharges sauvages visibles qui agressent le regard. Elles prennent naissance du jour au lendemain à cause de l’indélicatesse d’individus peu enclins à préserver l’environnement. Un environnement sain, c’est aussi l’implication de tout le monde à savoir les comités de quartiers et associations car la commune ne peut faire face seule à l’incivisme quotidien de certains.