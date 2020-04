Mostaganem La discipline sociale est la seule parade

Le président de la République a déclaré récemment que l’Algérie dispose de moyens mais manque flagrant de discipline. En effet, aujourd’hui, en cette ascendance de la pandémie exprimée par des chiffres, cela semble ne pas inquiéter une bonne partie de nos citoyens. Malgré la masse de campagnes de sensibilisation observées à travers les médias et lancées par bon nombres d’associations et d’organismes, certains citoyens sont loin de se douter de la gravité de la contamination. Le rassemblement de plus de deux personnes est un délit selon ce qu’il a paru dans les derniers décrets.

Une contagion du covid19, véhiculée majoritairement par l’être humain, ne donne guère l’occasion aux gens de réfléchir et d’observer ainsi de la discipline. Au vu de la conjoncture actuelle générée par la crise sanitaire, la discipline sociale reste un impératif incontournable de lutte contre la propagation du virus. A Mostaganem, beaucoup n’ont pas compris, ce que l’on leur demande et ils se comportent comme si de rien n’était. Dans beaucoup de cas, le geste barrière n’est pas respecté, le serrage de mains non plus et les embrassades, n’en parlons pas.

Dans les »taxis clandestins » qui continuent à transporter les citoyens d’un point à un autre, les clients ne craignent rien par pure inconscience et irresponsabilité. Ain Sefra, éradiquée car périlleuse, se fait remplacer par la place de Souika, à Tigditt. Des rassemblements dans un marché qui ramasse des foules aucunement protégées. Au niveau du hall à marée du port de pêche de la Salamandre, les acheteurs en centaines, sont collés les uns contre les autres, pour enchérir le peu de poisson pêché. Ces rassemblements de poissonniers et mandataires, dans un espace sans protection, fait craindre le pire. A la pêcherie, ces professionnels sont indisciplinés et ils font la sourde oreille car malgré les consignes répétées par l’EGPP et par la Direction de la pêche et des ressources halieutiques, la situation continue à être effrayante. Au marché »Errahma », à Mesra, le pire est à craindre car les commerçants et clients qui se déversent en masse tous les jours de 08h00 à 12 h00, ne se protègent pas. Ni geste barrière, ni bavettes, ni non plus de gants…On vend et on achète dans une aisance casse-gueule. Dans les zones rurales, on n’a pas encore entendu parler du covid19 ; on s’assoie à même le sol en groupe et on bavarde en fin de journée.

Ce que l’on sait, c’est que beaucoup de gens croient que chez nous, il ne se passe rien. Le confinement partiel est aujourd’hui une des mesures, même si cela donne du fil à retordre aux policiers pour sa stricte application. Beaucoup d’intervenants sur les réseaux sociaux, animés de bonne volonté, font un excellent travail de sensibilisation mais beaucoup de citoyens inconscients méritent d’être rappelés à l’ordre par la loi.