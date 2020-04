Traitement à base de Chloroquine en Algérie : Le protocole est très prometteur

Les patients mis sous l’hydroxy chloroquine devaient terminer le traitement; les résultats sont satisfaisants et ils pourront désormais quitter les hôpitaux, selon les avis des médecins que nous avons contactés, hier, et qui mènent une lutte implacable contre le covid 19 .A l’hôpital El Kettar d’Alger, même son de cloche après que cet hôpital, trop exigu, ait été prit d’assaut par les malades de par son statut de spécialisation dans ce domaine. Les deux Pr, entre autres Achour, spécialistes, l’une chef de service à El Kettar et l’autre à l’hôpital de Bab El Oued, sont toutes les deux à pied d’oeuvre pour venir au secours aux malades testés positifs,tout en veillant à envoyé un grain d’espoir aux malades atteints du virus covid 19 qui continue de faire des ravages dans le monde. La chef de service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, le Pr Mouffok Nadjet, a fait savoir que le protocole de traitement des cas de coronavirus avec de la chloroquine, commence à avoir des résultats «encourageants pour la plupart » rapporte, hier, des sources concordantes. « Elle aurait donné des résultats prometteurs contre le coronavirus covid 19, en augmentant les capacités immunitaires de l’individu. Elle est produite localement et en quantité suffisante pour traiter les patients, selon le protocole établi par les experts. En effet, la chloroquine est une molécule antipaludéenne d’usage courant dans le traitement du paludisme, des maladies rhumatismales et dans le lupus, et des études ont commencé en Chine en février 2020, mais la France, et grâce à Didier Raoult, a expérimenté ce traitement. » Elle aurait donné des résultats prometteurs contre le coronavirus covid 19 en augmentant les capacités immunitaires de l’individu. Elle est produite localement et en quantité suffisante pour traiter les patients selon le protocole établi par les experts » Selon les chiffres officiels annoncés par le ministère de la Santé, l’on peut constater que l’infection du coronavirus en Algérie se propage de plus en plus et à une vitesse vertigineuse. Elle est désormais répartie sur 42 wilayas et les chiffres sont alarmants. Selon les chiffres officiels, il existe 1.171 malades atteints, 181 nouveaux cas, 499 femmes atteintes, 672 hommes malades, 105 décès, 62 cas guéris, répartis sur 42 wilayas dont Alger et Blida se taillent la part du lion avec 183 décès enregistré à Alger et 432 à Blida. Actuellement, le coronavirus a fait sur le plan international 1.130.000 victimes. Le Pr Khayatti avait fustigé la mission de l’Institut Pasteur qui selon lui détient un monopole dans le domaine. Selon ses propos, cet institut «a été détourné de sa vocation originale, et au lieu d’être un centre de recherche, il est devenu un centre à caractère commercial et lorsqu’on lui a donné les prérogatives de tout ce qui est lié aux vaccins, cela lui a fait perdre ses missions dans ce cens». Il a aussi souligné des carences liées à la bureaucratie, qui ont engendré un manque de financement et de formations nécessaires pour le développement de la recherche médicale et pharmaceutique.