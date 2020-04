Le confinement appliqué pour tous les citoyens : 80 SDF dirigés vers les centres d’accueil

Exposés à un danger imminent de contamination au virus covid-19, 80 sans domicile fixe (SDF) ont fait l’objet d’une vaste opération de ramassage. La direction de l’action sociale obei donc au instructions du ministère de la Solidarité qui pris les devants dans l’optique de mettre à l’abri des personnes ayant pris la rue comme refuge. Il n’est pas sans savoir que ces algériens, malgré leur situation difficile, ont tout le droit de bénéficier des bienfaits des actions entreprises par l’Etat, tout Comme ils sont aussi concernés par le confinement partiel décret il y a quelques jours, et ce, pour lutter contre la propagation du virus importé. Cette catégorie de la société souvent délaissé en raison de manque de moyens d’hébergement et d’infrastructures adéquats, n’ont non seulement les moyens pour se protéger mais sont exposés à tous les dangers. Il est à signaler que cette mesure entre dans le cadre des actions menées pour lutter contre le coronavirus. Selon les statistiques dévoilé par les commissions chargés de suivre cette pandémie, le virus est en plein extension dans notre pays, donc tolérance zéro pour les récalcitrants. Reste à savoir comment vont opérer les services de l’Etat avec les émigrés subsahariens qui sont en général contre le confinement du fait que la plupart pronnent de la mendicité un gagne-pain.