Point de Vue : Coronavirus, la grande épreuve!!

Ce qui est sûr et certain, c’est que le monde de l’après- covid19 ne sera jamais comme celui d’avant cette grande épreuve qui va aguerrir l‘humanité. Cette dernière va être repêchée d’une profonde léthargie ayant duré longtemps et ce, suite à cet événement ayant bousculé le monde en quelques semaines; je n’ai nullement besoin de relater dans cet espace réduit, les déséquilibres et les injustices qui font souffrir une grande partie de l’humanité, par la cause d’un ordre mondial confectionné sur mesure, par et pour servir les intérêts des grandes puissances. Plus de sept milliards de personnes, tel un troupeau, sont réglées sur l’heure de quelques Etats qui semblent faire la pluie et le beau temps sur la planète…Ils dictent à l’ensemble des êtres humains, ce qui est juste et ce qui est faux, celui qui est coupable de terrorisme et celui qu’il ne l’est pas…A vrai dire, le terroriste, selon eux, est celui qui oserait menacer leurs intérêts et leur sécurité. Un occidental pris en otage, quelque part, par un groupe «terroriste», ferait couler plus de salive et d’encre que pour deux millions d’Arabes à Gaza, qu’il le sont, effectivement, depuis plus d’une décennie. Cette scandaleuse situation doit, impérativement, cesser, en laissant la place à un monde érigé sur le socle de la justice, une authentique justice impartiale. La justice que tout le monde souhaite, c’est celle qui n’est pas téléguidée par les compagnies multinationales, les loges du mal et les organisations mondiales aux projets racistes suprématistes tels que le sionisme, entre autres… Nous souhaitons un changement radical dans les relations internationales, notamment, une vraie réforme, une restructuration des Organisations mondiales, l’ONU et ses dérivés. Le changement trompeur qui s’est opéré, après les pénibles épreuves des deux grandes guerres mondiales et suite à la défaite du nazisme et du fascisme, ont certes abouti à un monde nouveau. Ce dernier bien qu’ayant, pour avantages, la libération des peuples opprimés du joug du colonialisme occidental, avait, d’autre part, commis son plus grand crime du siècle, celui de la création de l’entité sioniste en Palestine. La défaite du nazisme était au fait, le commencement d’une autre forme déguisée, plus perfectionnée d’hégémonie, visant, au nom du droit international, à s’accaparer des destinées des peuples et de leurs biens notamment, ceux dits du «tiers-monde»… la guerre froide entre les deux grands clans de la planète, parmi les vainqueurs de la grande guerre, les USA et l’ex-Union Soviétique, avait également, été des moments remarquables, dans ‘histoire de l’humanité ; cette guerre froide, sur fond idéologique, avait été une des causes où des peuples entiers avaient subi des atrocités et des injustices …Tâchons ,maintenant, à ce que l’après coronavirus soit une occasion pour créer un monde nouveau juste et équitable. Et bannir par la même occasion, le système de mensonge international…