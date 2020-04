Tentative d’une marche nocturne avortée : 11 personnes dont 03 mineurs devant la justice

Les services de sécurité n’ont pas tardé à faire lumière sur une tentative d’une marche au niveau du pôle urbain Belgaid. En effet, selon une source bien informée, on apprend que jeudi dernier en soirée, soit après l’heure fixée par l’administration pour le confinement partiel, un groupe d’habitants de la cité 2000 logements à Belgaid ont tenté de marcher dans la rue scandant Allah Akbar. Suite à cela et face au danger que représentait cette marche sur la santé publique, la police est vite intervenue. Une intervention qui a fait fuir les manifestants. L’affaire n’est pas restée à cette tentative avortée. La marche a été filmée et balancée sur les réseaux sociaux, certainement pour inciter d’autres quartiers à faire de même. Vidéo entre les mains, les services de sécurité, gendarmerie et police, ont lancé d’intenses investigations, pour l’identification des auteurs de cette marche. Hier on apprend que 09 personnes parmi ce groupe ont été arrêtées par la police, et 02 autres par la gendarmerie nationale. Notre source indique qu’un homme de 65 ans, était à la tête de cette marche. On compte parmi les individus arrêtés, 03 mineurs âgés de 17 ans. L’ensemble des individus arrêtés devaient être présentés hier devant la justice pour non-respect du confinement partiel décidé par les pouvoirs publics, mise en danger de la santé publique, trouble à l’ordre public, manifestation non autorisée.