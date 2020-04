Pour non-respect du confinement partiel : 776 automobilistes et 306 piétons interceptés

La traque des personnes qui osent ne pas respecter le confinement partiel à Oran, décidé par les pouvoirs publics se poursuit sans relâche. Selon une source officielle, pas moins de 779 automobilistes ont été verbalisés depuis le début du confinement jusqu’à samedi dernier. Ces automobilistes sont verbalisés pour une infraction pénale et non au code de la route. Leur dossier sera transmis à la justice pour trancher selon le cas. S’ajoute à ce nombre, 306 piétons interceptés et conduis aux commissariats, pour examen de situation. Ces piétons seront inscrits sur des registres. En cas de récidive, ils seront traduits devant la justice. Notre source indique aussi que, 33 motos ont été mises en fourrière, pour le même délit.