Mostaganem : Le collectif des associations affronte l’épidémie avec détermination

Le collectif des associations est très déterminé à monter au front pour lutter contre l’épidémie Covid19. Ces associations, au nombre de vingt cinq, se sont regroupées afin de conjuguer leurs efforts pour s’affirmer sur le terrain, apportant leur contribution à ceux qui la nécessitent. Ce samedi 04 avril 2020, elles sont sorties pour distribuer 200 couffins aux familles qui vivent la précarité en ces temps difficiles de crise. Des dons qui leur parviennent de bienfaiteurs de la wilaya pour affronter une conjoncture sociale des plus précaires pour certains citoyens. En ordre, les bénévoles ont investi les quartiers afin d’apporter du bonheur aux démunis, des couffins bien remplis de denrées alimentaires et de produits de nettoyage. Ce collectif est une organisation bénévole dont les membres ont compris, dès l’apparition du virus, qu’il fallait s’unir afin d’affronter la circonstance. Un bénévolat exemplaire car très discipliné et très engagé dans la bataille. L’opération du samedi qui a touché 200 familles, va s’étendre à d’autres dans les prochains jours. Il faut souligner, par ailleurs, que le collectif a rencontré, il y une semaine, les membres de la cellule de crise de la wilaya afin de coordonner les actions de lutte contre la propagation du Covid19. En effet, elles ont émis le souhait, dans une de leurs résolutions, de rencontrer celles et ceux qui encadrent les actions contre l’extension du virus. Le collectif est donc venu avec une série de propositions susceptibles d’apporter un plus à l’action de la cellule. D’un autre côté, l’assistance a insisté sur le travail coordonné pour garantir à toutes les actions du succès. C’est ainsi que les responsables du mouvement associatif ont tenu à travailler en coordination avec la cellule de crise du wali dans un cadre organisé. Les deux groupes se rencontreront deux fois par semaine pour évaluer les actions sur le terrain. Un autre effort, c’est aussi l’apport des cliniques privées mettant à la disposition du secteur un certain nombre de lits pour le traitement des patients hors covid19. Dans les cas des mesures de prévention, l’assistance a fait la proposition de réserver une seule structure. Sur le plan de la solidarité et en cette occasion de crise, le collectif des associations a pris le taureau par les cornes, en lançant un appel aux bienfaiteurs afin de réunir des denrées alimentaires au profit des familles qui souffrent la crise sur le plan du pouvoir d’achat. Ce collectif animé de bonne volonté affronte l’épidémie avec détermination.