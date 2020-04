Ils sont arrivés, hier, au complexe touristique de l’EGT de Sidi Fredj : 258 citoyens algériens rapatriés de Turquie

Comme annoncé par le directeur général du tourisme au niveau du ministère du Tourisme, les 1.788 ressortissants algériens, bloqués pendant plus d’une quinzaine de jours, au niveau de l’aéroport en Turquie, avant que leur sort ne soit scellé, après concertation entre les dirigeants des deux pays, et après avoir été mis en quarantaine en Turquie, seuls 300 sont arrivés, hier, tôt dans la journée au complexe touristique de Sidi Fredj, à bord d’une dizaine de bus affectés par l’ETUSA. Les 740 citoyens seront repartis entre les complexes de L’EGT de Zeralda et l’EGT de Sidi Fredj sous l’oeil vigilant de Youcef Bachlaoui, wali délégué de Zeralda, dans l’ouest d’Alger. Ainsi, les 1.788 revenus, hier, tard après leur transfert de Turquie, seront reconduits à l’hôtel Mazafran à Zeralda, à l’ouest d’Alger pendant que les 258 arrivés tôt, dans la journée d’hier, à bord des bus de l’ETUSA, escortés sur fond de sirènes par des dizaines de véhicules appartenant à la gendarmerie nationale, seront logés pendant leur séjour au complexe de l’EGT Sidi Fredj. Ils seront désormais mis en quarantaine au niveau de l’hôtel Riadh, au niveau du pavillon H3 qui, pour rappel, n’a pas encore été inauguré officiellement après sa modernisation. Notons que des ressortissants algériens et binationaux étaient confinés dans ce grand édifice avant de quitter les lieux pour laisser place à d’autres citoyens rapatriés de Turquie. Dans la journée d’hier, le complexe touristique de Sidi Fredj était submergé par l’arrivée des Algériens dont la trajectoire était, on ne peut plus, dramatique selon eux, avant de frôler le sol de leur pays d’origine. Pour l’heure et selon le directeur du tourisme d’Alger que nous avons joint, hier, d’autres rapatriés sont attendus pour y être logés au niveau du centre de thalassothérapie à Sidi Fredj. Les estimations du ministère du Tourisme font état de 1.788 citoyens qui seront répartis au niveau de l’Hôtel Mazafran à Zéralda – 790 citoyens au niveau des hôtels El Marsa et El Riadh, du Complexe touristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ et du Complexe touristique de ADIM. Toutefois, 258 citoyens seront logés au centre de thalassothérapie à Sidi Fredj et à l’hôtel de l’aéroport à Dar El Beida dans le cadre de la mise en quarantaine des ressortissants algériens devant être rapatriés de Turquie suite aux mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (covid-19), selon Mohamed Sofiane Zoubir, DG du tourisme au ministère. Dans le cadre de la poursuite de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, décidée par les Hautes autorités du pays, il sera procédé les 3 et 4 avril au rapatriement de 1.788 citoyens depuis Istanbul, suite à la fermeture des frontières aériennes pour juguler la propagation de cette pandémie ». Rappelons que le département de Hassen Marmouri qu’est le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, a mobilisé plusieurs hôtels privés et publics au niveau des wilayas d’Alger et de Boumerdes pour la mise en quarantaine de ces ressortissant avant de rejoindre leurs familles pour éviter la propagation de la pandémie du Covid 19 qui a fait ,jusqu’à hier ,selon les chiffres officiels, 1.171 malades atteints,181 nouveaux cas, 499 femmes atteintes, 672 hommes malades, 105 décès, 62 cas guéris , répartis sur 42 wilayas dont Alger et Blida se taillent la part du lion avec 183 décès enregistrés à Alger et 432 à Blida. Actuellement, le Coronavirus a fait sur le plan international 1.130.000 victimes.