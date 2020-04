Désinfection des rues et édifices : Les militaires retraités et le groupe ALTA School dans les premiers rangs

En cette période de pandémie, les oranais assistent avec satisfaction à des opérations de désinfections des rues et édifices publics ou privés. De nombreux volontaires parmi les jeunes se sont lancés dans des initiatives dans plusieurs endroits de la wilaya d’Oran. Malgré le peu de moyens, ces volontaires d’hésitent à pas à passer à l’action. En parallèle avec ces initiatives des jeunes, on assiste depuis plus de 10 jours à une importante opération de désinfection qui a touché les quartiers de la ville d’Oran et Es-Sénia. Cette opération a été lancée par le groupe ALTA School appuyé par une trentaine de membres de l’association des militaires en retraite. Le groupe en question a mis sur terrain de gros camions d’une capacité de pas moins de 27.000 litres de produits de désinfection. Ces camions utilisés pour le transport des produits alimentaires ont subit des transformations spéciales pour les opérations de nettoyage et de désinfection. Depuis le début du confinement partiel, le groupe ALTA school, toujours avec l’appui de l’association des militaires en retraite, a tracé un programme de désinfection, une demi-heure après le début du confinement partiel. A signaler que les produits de désinfection sont acheminé de la wilaya de Bejaia.