Fin de confinement dans les hôtels à Mostaganem : D’émouvants témoignages et de la reconnaissance

L’isolement préventif des 530 voyageurs provenant de Marseille, de Lyon et de Londres a pris fin ce week-end. Les hôtel AZ Groupe, Kasr El Mansour et l’Hôtel El Bouzour qui ont pris en charge les ressortissants algériens dans des conditions super optimales, ont été évacués. Selon les déclarations de Mr Mohamed Toufik Khelil, les confinés préventifs ont été pris en charge très convenablement avec un encadrement médical et paramédical pour le contrôle et le suivi des conditions sanitaires. Les équipes de soins ont été aussi le lien continu avec les autorités sanitaires afin de parfaire la mission du confinement. Le Directeur de la Santé déclare, par ailleurs, que 03 cas ont été révélés suspect de porter des signes de coronavirus furent confinés à l’hôpital Che Guevara. Ces cas, selon lui, évoluent favorablement et ne présentent aucun danger. En outre, il déplore le décès de 02 ressortissants morts à la suite d’autres maladies notamment une victime de cancer de cerveau et une autre d’insuffisance rénale. Le suivi très attentif de Monsieur le wali Abdessamie Saidoune a rendu la tâche très facile à l’encadrement des équipes de sécurité, de protection civile, de santé et surtout de logistique. Tous ont été d’une mobilisation exemplaire afin d’offrir aux familles confinées les meilleurs conditions d’hébergement 14 jours durant. Le vendredi 03/04, on a procédé à l’évacuation de ceux venus de Marseille et Lyon dans une organisation très pointue surtout en terme d’accompagnement et de transport pour leur permettre de regagner leurs foyers dans la totale aisance. Les Directions du Tourisme et des Transports ont été d’une contribution importante dans ces opérations de confinement. La Protection civile et les services de sécurité ont veillé sur le front très consciencieusement pour faire réussir la mission. Le samedi 04/04 il a été procédé à l’évacuation de ceux venus du royaume d’Angleterre et confinés dans les deux hôtels Kasr El Mansour et El Bouzour. Les algériens ayant quitté les lieux de confinement ont apporté des témoignages très poignants souvent émouvants remerciant ainsi tous ceux et celles qui les ont encadrés. Il faut aussi signaler que plus de la moitié des sujets confinés sont de l’Est Algérien. Mostaganem restera toujours celle qui tend les mains aux autres surtout en cette période de crise sanitaire.