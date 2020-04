Traitement à la Chloroquine: Les premiers résultats satisfaisants De l’espoir à l’horizon

Voilà, enfin, une bonne nouvel le qui peut alimenter l’espoir chez les algériens dont beaucoup doivent respecter les mesures de confinement en ces temps de pandémie du coronavirus, cet ennemi invisible qui continue de faire des ravages dans les quatre coins de la planète. En effet, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, jeudi, lors d’une conférence de presse que les premiers résultats des cas soumis au protocole à base de Chloroquine étaient « satisfaisants ». La conférence de presse en question était consacrée en fait à la présentation du bilan quotidien de la propagation du covid 19. Mais, sachant que l’Algérie toute entière dont le moral est sapé par cette augmentation du nombre de cas contaminés, guette la moindre information d’espoir, a tenu à faire cette déclaration.

«Les premiers résultats des cas ayant pris la chloroquine sont satisfaisants », a précisé le ministre. Déplorant, évidemment, la hausse du nombre de décès en Algérie et dans le monde, le ministre a indiqué que les données sanitaires et les études menées par les experts sur l’utilisation du protocole à base de Chloroquine en association avec des antibiotiques, « font état d’indicateurs satisfaisants ». Il a ajouté qu’un grand nombre de patients soumis à ce protocole au niveau des hôpitaux étaient dans un état très satisfaisant tout en affirmant qu’il faut attendre environ une semaine pour avoir une étude plus fiable et précise. Concernant les effets secondaires de la Chloroquine, le ministre a assuré que ce médicament, utilisé dans plusieurs pays développés, était prescrit « sous contrôle médical » et qu’aucun effet secondaire n’a été enregistré pour l’heure. Pour sa part, le professeur Belhocine, ancien expert à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a fait savoir que ce médicament, peu coûteux, était à ce jour « le seul traitement disponible dans le monde », insistant sur le respect des aspects préventifs recommandés par les pouvoirs publics. Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr Djamel Fourar, avait annoncé que 61 malades avaient suivis le traitement à la Chloroquine. Il faut rappeler que le traitement par la Chloroquine continue de susciter les débats et les polémiques en Europe, plus particulièrement en France. Mais l’Algérie qui s’est intéressée de près à l’expérience chinoise notamment, a préféré trancher très tôt et a décidé de l’utiliser. Les déclarations du ministre de la Santé laisse donc entrevoir de l’espoir pour la guérison des patients atteints même s’il est encore tôt de crier victoire sachant que la pandémie n’a pas encore atteint son pic en Algérie. Par ailleurs, selon les chiffres annoncés jeudi par le ministre, le coronavirus a fait jusque-là, 139 nouveaux cas confirmés et 25 nouveaux décès en 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 986 et celui des décès à 83, a indiqué jeudi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr Djamel Fourar. Les nouveaux décès ont été enregistrés au niveau des wilayas de Blida (5 cas), Alger (5), Sétif (4), Médéa (4) Ain Defla (2) et un seul cas pour les wilayas de Tiaret, Oum El-Bouaghi, Tipasa, Boumerdes et Batna, a précisé le Pr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les 986 cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés au niveau de quarante (40) wilayas, notamment à Blida avec 385 cas suivie d’Alger avec 154 cas, Oran (62) et Tizi Ouzou (40), a-t-il indiqué, relevant que « 553 des malades sont de sexe masculin et 433 de sexe féminin ». Concernant le nombre des personnes guéries, le même responsable a fait savoir qu’il restait toujours à 61.