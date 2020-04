Pôle & Mic : Le foot en crise…

Le football est en crise. C’est une réalité. Le Corona ira, certainement, à reconfigurer le monde du football. Déjà, on parle d’une baisse de salaires et de primes d’achat pour les joueurs de football et certains rapports prédisent que le football ne sera plus comme avant et il faudra plusieurs années pour qu’il se remette. En Europe, la majorité des clubs sont passés au chômage partiel et les « cadors » ont opté pour la baisse des salaires. Chez nous, on évite de parler de la baisse des salaires des joueurs. Les directions de nos clubs souhaiteraient une réduction des salaires, mais elles ont peur de la réaction des joueurs qui ont été très discrets sur ce sujet, préférant voir venir afin de pouvoir juger. La FAF a rassuré les clubs qu’elle les soutiendrait dans cette crise. La LFP a fait de même et se dit « compréhensive ». Ce qui laisse supposer qu’elle ne sanctionnerait pas, pour le moment ou dans un avenir proche, les clubs qui n’honorent pas leurs engagements vis-à-vis des joueurs. Les directions des clubs et les instances de football devront être plus «courageuses» en ouvrant un débat avec les capitaines des équipes pour une réduction des salaires et autres mesures financières. Malheureusement, chez nous, on agit par «urgence», on n’anticipe pas. Les joueurs attendront un « signe » de leurs dirigeants. Ils n’ont pas de syndicat pour pouvoir se concerter et prendre une décision. Chez nous, comme nos clubs vivent que des « aides » de l’Etat, ils attendront les décisions d’en « haut ». Même les sponsors qui sont « publics », attendront les décisions d’en «haut». Le football amateur ne sera pas trop touché par cette crise. Il faudra anticiper et penser aux autres « disciplines » qui souffrent le martyre avec cette crise.