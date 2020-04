Point de Vue : La chloroquine: une lueur d’espoir

Le ministre de la Santé publique vient de nous apprendre que les premiers essais préliminaires du protocole de traitement des malades infectés du Coronavirus à la chloroquine, ont donné des résultats satisfaisants. Le ministre précise, toutefois, qu’à l’heure actuelle, tous les malades ayant subi ce traitement n’ont pas montré de complications ou des effets secondaires. Des bonnes nouvelles qui vont, certainement nous donner une lueur d’espoir, alors que nous nous battons en retraite contre un ennemi redoutable qui ne cesse, quotidiennement, à nous affliger mort, panique et confinement. Ce sont notre vie, notre paix intérieure et notre liberté qui y sont hypothéquées… ce sont, au fait, les trois aspects cardinaux de notre existence et sans eux, notre existence n’aurait plus de sens. C’est, justement, ce qui explique cet affolement débridé de toute l’humanité ayant perdu le chemin menant vers l’espoir. Trop de spéculations sur ce qui se passe… Nous ne pouvons ainsi que tirer bas le chapeau envers nos médecins et nos chercheurs qui n’ont épargné aucun moyen afin de trouver le remède efficace à ce mal… C’est une idée toute faite, propre aux idiots et certains sous-hommes, psychologiquement castrés, de croire que le remède serait l’apanage des peuples «évolués». Les hécatombes qui se comptabilisent, quotidiennement, suite à l’infection par le Coronavirus, dans ces pays de la science, de la technologie, et des bonnes manières, devraient faire effondrer cette image idéalisée à outrance sur ces peuples. Les réseaux sociaux grouillent d’informations, bonnes et mauvaises, notamment sur la provenance ou la première source de ce grand mal du début du vingt et unième siècle…Certains prétendent qu’il s’agirait d’une guerre bactériologique entre Américains et Chinois. D’autres, en revanche, prétendent que certaines forces « sataniques » rêvent de diminuer à moitié la population de la terre..Les théories « complotistes » et conspirationnistes trouvent en cet événement un terrain fertile pour semer et moissonner à volonté. Pourtant, nous avons tant espéré et avant même que ce nouveau siècle devienne une réalité vécue, qu’il soit le commencement d’une nouvelle ère, d’entente, de paix et de prospérité pour tout le genre humain, sans distinction de race, de religion ou de culture… Le Coronavirus était au rendez-vous pour dénuder les grandes hypocrisies de la planète. C’était, au contraire, le grand moment pour afficher cyniquement, des égoïsmes débridés, autrefois cachés par les fausses solidarités et les humanismes trompeurs … Parait-il, que ce sont les pauvres et faibles gens de la planète qui sont, sincèrement, attachés à ces principes de la solidarité humaine …Pour les grands et puissants qui s’accaparent des 9/10 des biens de la terre, ils s’en moquent éperdument…Ces principes de l’humanisme ne servent, en effet, que pour agrémenter le discours trompeur destiné à abêtir les grandes masses des peuples de la planète.