Si ce n’est la solidarité des un et des autres : Les citoyens du pôle urbain Ahmed Zabana confinés vraiment isolés

Déjà souffrant de plusieurs carences, les résidents du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, éprouvent toutes les difficultés du monde pour se ravitailler en denrées alimentaires. En effet, le blocus instauré, en raison du confinement obligatoire, n’a fait qu’alourdir la peine des nouveaux relogés dans le cadre de l’AADL. Sans y jeter un coup d’œil sur les lieux, il est n’est pas la peine de décrire la situation peu enviable dans laquelle vit ces citoyens, en particulier ceux qui ne possèdent pas de véhicule. D’ailleurs, c’est la solidarité qui prime durant cette période de vaches maigres où ce sont les résidents qui s’entraident et facilitent la tâche les uns aux autres. «Je n’ai pas les moyens de m’offrir une voiture, donc je reste à la maison durant cette période de confinement. Heureusement, c’est le voisin du même bloc qui s’en charge à faire les achats à tous ceux qui sont coincés dans cette partie de la wilaya, démunis de tous les moyens nécessaires», révèle avec une grande amertume un citoyen ayant décidé de quitter l’appartement qu’il louaient pour aller occuper son appartement longtemps attendu, avant de nourrir tous les remords du monde étant donné qu’il se voit dans l’incapacité de répondre aux besoins urgents de sa famille. Par contre, seul moyen de faire ses achats en toute quiétude, demeure la traversé risquée du quatrième périphérique. Une solution prônée par une grande partie des résidents mais reste celle de tous les dangers. En effet, rebrousser le chemin n’est pas aussi aisée que lors de l’aller, bien que dans les deux cas, les citoyens se mettent en danger imminent que ce soit par un risque d’être percuté par une voiture ou celui d’être agressé au cours du chemin lequel est parsemé d’embûches. Force est de constater que la situation risque de perdurer. Il n’en demeure pas moins que des mesures doivent être mises en application pour permettre aux résident du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana de vivre dans la dignité et sans recourir à l’aide des autres. Enfin, la situation exige de la patience et plus de sérénité de la part des résidents, c’est pour cela que ces derniers prennent leur mal en patience et attendent à ce que cette pandémie lève les voiles et quitte notre cher pays.