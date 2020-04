Tissemsilt : La CNAS prend des mesures de facilitations pour ses usagers

L’agence de Tissemsilt de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) a appelé, dans un communiqué remis à notre bureau, tous les citoyens à éviter les déplacements au siège de l’agence CNAS, ainsi qu’aux centres de paiement relevant de l’agence de Tissemsilt, afin de renforcer la prévention et la protection contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Des applications ont été mises à la disposition des citoyens en vue de bénéficier à distance des prestations et services, tous les jours de la semaine et 24h/24h, selon le communiqué. « Nous informons tous les assurés sociaux, dont la validité de la carte Chifa devrait expirer le 31 mars, qu’elle sera valable jusqu’à fin avril 2020 » Par ailleurs, « l’espace EL-HANAA » de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) permettra aux assurés et leurs ayants droit de bénéficier à distance des prestations offertes par la CNAS dont l’attestation d’affiliation, le suivi du remboursement des produits pharmaceutiques, le relevé des indemnités journalières relatives à l’assurance et le dépôt des doléances, a indiqué la même source. L’assuré peut accéder à cet espace soit en téléchargeant l’application électronique Android via la plateforme « Google Play store » puis écrire EL-HANAA, soit à travers le lien https:elhanaa.cnas.dz. Même des mesures de facilitations au profit de ses usagés, relatives notamment aux congés de maladie, aux contrôles et révisions médicaux, à l’usage de la carte CHIFA et aux paiements des cotisations, a rapporté le lundi 23 mars 2020 l’Agence officielle. Selon un communiqué, ces mesures de facilitations ont été prises conformément à la décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, pour endiguer l’épidémie de Coronavirus (Covid-9). « Les assurés sociaux se trouvant dans l’obligation de prendre un congé de maladie, ou ceux, se trouvant dans l’obligation de prolonger leur congé de maladie, le délai réglementaire de dépôt est transitoirement levé et ne peut donc entraîner aucune conséquence sur le traitement du dossier », lit-on dans le même communiqué. S’agissant du contrôle médical, « l’assuré social ou son ayant droit est dispensé du contrôle médical et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril. Ceci dit, les assurés ayant reçu des convocations pour effectuer un contrôle médical, n’ont pas à se présenter aux services de la CNAS » indique-t-on. Les assurés, qui sont en invalidité, en maladie longue durée, et ceux bénéficiant d’une rente accident de travail ou d’une rente maladie professionnelle, dont la révision médicale est programmée d’ores et déjà pour le mois de mars, avril ou pour le mois de mai, les délais sont prorogés, les paiements seront libérés à temps opportun et la révision se fera dans les mois à venir, ajoute-t-on. Quant à l’usage de la carte CHIFA, le pharmacien peut servir le médicament à l’assuré social même si les ouvertures de droit sont achevées (le système autorise le pharmacien à utiliser la carte CHIFA même en fin de droit), fait savoir la même Agence. Les autres mesures prises par la CNAS dans le cadre de la prévention contre le coronavirus « Covid19 », sont d’ordre hygiénique consistant à l’intensification des opérations de nettoyage et de désinfection des locaux relevant de l’Agence CNAS de Tissemsilt et la mise en place de gels hydro alcoolique à l’accès à toutes les structures relevant de l’Agence CNAS de Tissemsilt, en plus de l’obligation de maintenir la distance sanitaire d’1 mètre entre les personnes.