Mostaganem se solidarise avec Blida

La solidarité avec les habitants de Blida s’amplifie de jour en jour en cette malheureuse circonstance de l’épidémie du coronavirus qui les touche en plein fouet. Ce 02 Avril 2020, Mostaganem, à l’instar des autres wilayas du pays, a aussi fait le grand geste solidaire avec Blida. C’est ainsi qu’une caravane composée de camions trailers est sortie ce matin de Mesra destination la ville des roses. En effet, 20000 kg de farine, 2000 kg de semoule, 500 quintaux de pâtes, 4000 litres d’huile, 150 quintaux de pommes de terre et une cargaison d’eau minérale. Ces dons de bienfaisance en guise de solidarité sont l’œuvre de Monsieur Mohamed Lazreg (ex sénateur) de Mesra. Conscient de la gravité de la situation de mal vie qu’endurent certaines familles à Blida à cause de la crise du coronavirus, il s’est investi dans cette opération d’envergure. Monsieur le wali de la wilaya de Mostaganem, Monsieur Abdessamie Saidoune, a facilité les conditions au bienfaiteur afin de mener à bien la caravane de solidarité qui a pris comme slogan « caravane solidaire des habitants de Mostaganem avec ceux de Blida ». Au nom du wali, Mr Dridi chef de Daïra de Mesra a procédé au lancement de la caravane aux côtés du bienfaiteur et quelques représentants de la société civile de la localité. Il faut souligner qu’à travers cette opération de solidarité, Mr M.Lazreug a voulu aussi impulser l’élan de fraternité avec ses compatriotes qui souffrent de la crise sanitaire