Alors que le pays mène une lutte acharnée contre le Coronavirus : «L’Algérie est à l’abri de toute pénurie»

Abdelaziz Djerad a rassuré les citoyens quant à l’absence « d’une quelconque crise alimentaire ou d’approvisionnement », assurant que le Gouvernement avait pris « toutes les dispositions en vue d’assurer un approvisionnement permanant et suffisant des marchés en différents produits agricoles et alimentaires ». M.Djerad, accompagné, durant cette visite, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid, a souligné que l’Algérie « est à l’abri de toute pénurie de denrées alimentaires. De même pour nos moyens de production qui pourront répondre aux besoins alimentaires à long terme ». S’inclinant devant la mémoire des victimes du nouveau coronavirus qui a fait jusque-là 31 morts, il a mis en exergue les efforts consentis par les staffs médicaux pour la prise en charge des malades, tout en rendant hommage à l’ambulancier de l’hôpital de Boufarik, décédé de ce virus en accomplissant son devoir professionnel, ainsi qu’au Pr. Si Ahmed, décédé ce matin. C’est dans ce sillage que le Premier ministre a assuré que l’Etat assurera tous les moyens de prévention et de protection à l’ensemble des personnels de la santé. « La préservation de la sécurité et de la santé des personnels de la santé publique et privée est non seulement une nécessité mais également un axe principal dans la stratégie de l’Etat face à la pandémie du coronavirus ». Le Premier ministre a, à l’occasion, transmis aux professionnels de la un message verbal du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, disant: « Nous sommes à vos côtés. Continuez votre travail jusqu’à la fin de cette crise ( ) ne croyez pas que nous vous avons oubliés. Loin s’en faut. Vous avez un ministre issu de la corporation médicale et la communication sera directe entre vous et lui, le Premier ministre et le président de la République ». M.Djerad a promis, dans le même ordre d’idée, la construction d’un système national de santé fort une fois la crise sanitaire surmontée, rappelant qu’un chapitre entier du Programme gouvernemental était dédié à la réforme du secteur de la Santé. La crise sanitaire à laquelle est confronté le pays, a révélé de nombreuses lacunes dans le secteur de la Santé que nous nous efforcerons de corriger à l’avenir en construisant un système de santé fort, a reconnu M. Djerad, soulignant toutefois que cette crise a montré que les compétences algériennes sont toujours présentes dans notre pays et qu’elles travaillent jour et nuit dans les hôpitaux et les universités pour élever le niveau scientifique et académique et former des cadres scientifiques aux grandes compétences. M.Djerad a rappelé, dans ce cadre, la mise en place de mécanismes de solidarité avec des démembrements locaux, pour répondre aux besoins des familles confinées et prendre en charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du confinement percevoir des revenus. « La conjugaison de nos efforts et notre union nous permettront de faire face à cette crise sanitaire », a-t-il ajouté. C’est les mêmes idées que le Premier ministre a développées lors de son déplacement à Tipasa pour inspecter le silo de stockage des céréales d’Ahmer El Aïn relevant de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), lançant un appel en vue de recourir aux jeunes bénévoles, en coordination avec les communes et chefs des daïra, pour la distribution des produits alimentaires en toute transparence et rationalisme, au profit des familles qui en ont vraiment besoin, en cette période de confinement préventif. « Il faut recourir à l’aide des présidents des quartiers et des jeunes bénévoles pour acheminer les produits alimentaires aux familles nécessiteuses dans les villages et cités, dont particulièrement celles qui n’ont pas les moyens d’arriver à ces produits », a-t-il affirmé. Il a, également, souligné l’impératif de l’élaboration de « listes transparentes et véridiques, avec aide des jeunes bénévoles, dans le cadre de la démocratie participative, impliquant directement le citoyen », disant que cela représente une « opportunité pour appliquer la démocratie participative sur le terrain ». Il a appelé, entre autres, à la « nécessité d’acheminement des produits au profit de la famille algérienne, dont le mode de consommation est basé sur la semoule, le sucre, l’huile, et autres produits alimentaires de base « , qu’il « est impératif de prendre en considération ». Par ailleurs, M. Djerad a instruit les walis et les administrations locales à faire preuve de la plus grande discrétion dans l’acheminement des aides aux citoyens, insistant sur le respect de la dignité du citoyen algérien, celle-ci étant « ce qu’il a de plus cher ». Cette gestion démocratique et participative de l’aide alimentaire pendant le confinement sanitaire préventif, doit, selon le Premier ministre, être accompagnée d’autres mesures, relatives notamment à la gestion efficiente de la crise et au renforcement de lutte contre la spéculation. M.Djerad a affirmé, dans ce sens, l’impératif de l’exploitation de produits agricoles alternatifs pour consacrer un équilibre entre les produits du secteur. « Le programme du président de la République prescrit la nécessité de l’exploitation de produits agricoles alternatifs tels que le maïs, la betterave sucrière et les graines oléagineuses, pour consacrer une sorte d’équilibre entre les différent produits agricoles », a-t-il souligné.

Il insiste également sur l’impératif d’œuvrer en permanence au développement du stock stratégique des produits alimentaires, sur les court et moyen termes, car considéré comme « stratégique » pour l’Etat. « Le principe de transparence est, également, essentiel dans la chaîne de distribution, jusqu’à l’arrivée du produit au consommateur, dans le but de couper l’herbe sous les pieds de ceux qui veulent s’assurer des gains aux dépens des citoyens « , a soutenu M. Djerad. « Honte à ceux qui spéculent sur les prix pour réaliser des gains aux dépens des citoyens « , a-t-il exprimé, à ce propos. Il a, à ce titre, souligné l’existence de moyens de répression « contre tous ceux qui se permettent de tromper le citoyen et de réduire les parts qui lui sont destinées », a-t-il martelé, assurant que « la Loi sera appliquée à leur sujet ».