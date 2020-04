Pôle & Mic : Moderniser l’action!

Le pouvoir reconnaît que le confinement partiel sera lourd de conséquences pour des familles algériennes. Déjà, le premier ministre a, dans son instruction, avoué : « ces mesures ont toutefois des répercussions économiques et sociales sur le citoyen en général et sur les familles en particulier ». Djerad indique que les walis sont instruits, « sous le sceau de l’urgence, à l’effet d’initier une opération portant organisation et encadrement des quartiers, des villages et des regroupements d’habitations ». Le pouvoir charge les élus de la commune, les associations de quartiers et de village, les notables et les associations de wilaya et de commune activant dans le domaine de la solidarité et de l’humanitaire, y compris les bureaux locaux du Croissant Rouge Algérien et des Scouts Musulmans. Déjà, le pouvoir ou plutôt l’administration a déjà le listing des « démunis » qui recevaient le couffin du mois de Ramadhan et ceux qui bénéficient aides lors de la rentrée scolaire. Et donc, il fallait travailler sur cette liste qui devrait être élargie aux « journaliers », « petits commerçants » et autres qui n’auront pas de ressources. C’est là où l’on aurait dû faire intervenir la CNAS et CASNOS. Le pouvoir sait que les élus locaux ne sont pas en contact avec les populations et n’ont aucun lien avec elles puisque le FLN, le RND et les autres ont été loin du peuple. Quant au Croissant rouge, il est débordé et n’a jamais pu s’imposer sur le terrain sauf pour les secours. Les Scouts Musulmans sont une « simple » association au service du pouvoir. Nos enfants n’ont jamais adhéré au SMA. Dans les quartiers construits « tout récemment », ils ne disposent même pas de local. Quant aux associations, il y a beaucoup à dire. Les élus locaux et les administrateurs ne vont jamais faire appel aux associations du courant démocratique qui occupent le terrain. Et cela, des ministres le savent très bien. Il faut innover, se débarrasser des anciennes mentalités, oublier les différents et surtout savoir cibler les « humbles » sans ressources. La dignité pour ces gens-là vaut plus que la vie. Ces gens-là ne quémanderont jamais. Un programme devra leur être destiné en ce temps de crise.