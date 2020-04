Point de Vue : Pas de pénurie en Algérie dirait-on!!

Est-ce une information traduisant une réalité effective et sincère, ou bien serait-elle une simple bourde «politique» comme une autre, façon de rassurer les esprits envoutés par la pandémie et ses conséquences ravageuses..? Dans ces moments exceptionnellement difficiles, l’on a, parait-il, beaucoup de choses à dire, voire à annoncer aux citoyens pris dans la tourmente de la rumeur, de la désinformation. Le citoyen a peur et il a raison d’avoir si peur d’une mort certaine qui le guette, au moindre faux geste…ou à la moindre, des choses, il est exposé à l’aléatoire qui le guette également… Et si la pandémie ne cesse pas d’ici deux ou trois mois ? Et, si ces recherches cliniques qui chevauchent avec une course contre le temps, entre les plus illustres labos de virologie n’aboutissent à rien au sujet du vaccin salutaire que tout le monde attend comme un deus ex machina. Des tas de questions s’imposent aux esprits des gens pressés par des circonstances, jamais vécues auparavant. Oui, parait-il, qu’il n’y a pas pour le moment de pénurie, mais qui nous assure que cette situation de « bienêtre » se prolongera quelques autres mois…le plus difficile…est à venir. Nous sommes obligés de croire. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une vérité indéfectible. Mais plutôt, parce que nous n’avons pas d’autres choix, que de croire, naïvement, aux propos de ceux qui nous gouvernent. Tel un « joint » bien roulé, cela servirait, au moins, à remonter, mensongèrement et éphémèrement, un moral déçu par les inquiétantes informations venant quotidiennement, de ci et de là…Et, c’est sûr, que c’est important dans ces moments exceptionnels. Nous ne sommes pas uniquement inquiets, pour notre sort. Le sort de toute l’humanité, dont nous faisons intégralement partie, nous concerne et nous inquiète, également. Le Covid 19 ne fait pas de distinction ou de passe-droit entre une race et une autre, entre une croyance et une autre…il tue tout ce qui se dresse sur son chemin…sans reconnaitre ni frontière ni souveraineté. La lutte contre ce grand mal doit, nécessairement, se faire, selon une stratégie de lutte planétaire et humaine et ce en dépit des informations décevantes en provenance d’ailleurs, signalant de grandes insuffisances en matière de solidarité internationale… ce n’est plus le moment pour les guerres vindicatives et les règlements de comptes entre Etats ou entre clans interposés. Sur le plan national, nos gouvernants viennent de nous rassurer que nous n’allons pas mourir de faim, avant de se faire dévorer par le coronavirus…et c’est déjà pas mal…A nous maintenant, d’assurer le reste, avec notre discipline et notre civisme…