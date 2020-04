Commune d’Oran : Les cellules de surveillance opérationnelles !

Le siège du cabinet du maire d’Oran a été le théâtre, hier, d’une réunion très riche en enseignements, et ce, sous la présidence du Chef de Daira, en présence du P/APC et du secrétaire général de l’APC d’Oran, ainsi que l’ensemble des élus et directeurs de divisions et délégations communales. C’est fait, la plus grande commune d’Algérie a installé ses différentes cellules de surveillance au sein des délégations communales qui sont opérationnelles à partir d’aujourd’hui le 1er avril, suite aux instructions du premier ministre M. Abdelaziz Djerrad. En effet, après un large débat et échange de points de vue, il a été décidé, dans le cadre de la mise en application des dernières directives, de procéder à l’installation de comité de vigilance et encadrement des opérations d’assistance aux personnes nécessiteuses durant cette période avec la collaboration du Croissant Rouge Algériens et les représentants de la société civile. L’opération d’installation des cellules de surveillance a démarré, avant-hier, par la délégation communale de Sidi Lahouari et sept à huit autres délégations communales ont suivi durant la même journée et le lendemain, toutes les délégations communales ont eu leurs cellules de surveillance. A noter que treize délégations communales sur dix-huit sont fonctionnelles actuellement à l’APC d’Oran. Il est indéniable de souligner que dans chaque délégation communale, un vice-président ou président de commission dirigera cette opération et sera le relais avec la cellule qui distribuera les fournitures nécessaires aux familles nécessiteuses. A signaler que les cellules ont été installées sous forme de groupes suivant la densité ou le nombre d’habitants de cette délégation communale. Si par exemple, il y’a une cellule de surveillance avec dix groupes à la DC d’Es-Seddikia et trois groupe à la DC d’El Akid. Cette opération devrait aider les jeunes et moins jeunes qui ont un travail journalier tel que le receveur du transport en commun, le coiffeur, le serveur et autres apprentis ou travailleurs dans des commerces. Concernant l’aide à ces familles nécessiteuses, un cadre communal nous dira: «l’APC collaborera avec le croissant rouge algérien d’Oran et on ne sait pas pour le moment ce qu’il va y avoir comme aide. Une chose est sûre, cette opération sera bien encadrée par l’Etat». Enfin, le travail de proximité commencera le 1er avril où les membres de la cellule de surveillance qui connaissent bien leurs voisins ont le devoir de faire leur travail humblement. Cette assistance de l’Etat pour éviter l’anarchie ne sera que bénéficiaire aux familles nécessiteuses.