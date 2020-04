Laboratoire de chimie du centre universitaire de Tissemsilt : Lancement effectif de la production de gel hydro-alcoolique

Devant la forte pression sur le gel hydro-alcoolique, constatée ces derniers jours dans la wilaya de Tissemsilt, notamment après l’apparition de cas de coronavirus confirmés dans la région, le laboratoire de chimie, du Centre universitaire de Tissemsilt, a lancé la production de gel hydro-alcoolique pour une quantité importante. Dans le cadre de mesures préventives contre la propagation du virus Corona et à l’initiative du Centre universitaire de Tissemsilt, le processus de préparation de solutions antiseptiques alcooliques au laboratoire de chimie de l’Institut des sciences et technologies a été lancé, sous la supervision de professeurs de l’institut, le Dr Chaker Yacine et le Dr Bouchetta Abbes. Le stérilisateur, destiné à être utilisé à la main, est conforme aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le processus a été suivi par le directeur du Centre universitaire, Professeur, docteur Abdelkader Dahdouh, ainsi que le directeur de l’Institut des sciences et de la technologie et le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tissemsilt, et il vise à produire 200 flacons gel hydro-alcoolique de 50 ml. Les quantités fabriquées seront dirigées vers la Direction de la santé pour les distribuer à leur tour, selon les besoins, aux institutions hospitalières de la wilaya, et la quantité préparée sera susceptible d’augmenter, à condition que davantage de matières premières soient obtenues. Le directeur de la santé de la wilaya de Tissemsilt, lors de sa visite au laboratoire, accompagné d’un médecin spécialiste, a salué l’initiative et apprécié le rôle de l’université dans le soutien au secteur de la santé, en particulier dans de telles circonstances, et qu’il était prêt à coordonner ensemble pour préparer les matières premières pour produire plus de quantités afin de couvrir le besoin urgent de ce produit au niveau des institutions hospitalières de la wilaya, d’autant plus qu’une importante pénurie de gel hydro-alcoolique a été enregistrée dans les pharmacies à travers la wilaya de Tissemsilt. L’institut des sciences et de la technologie du centre universitaire de Tissemsilt se lance dans la production de ce produit pour parer à la pénurie.