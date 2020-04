De nombreuses entreprises impactées par le coronavirus : Comment l’Etat peut-il préserver les emplois?

Le président du FCE (Forum des chefs d’entreprises), Mohamed Sami Agli, a été, hier, l’invité de la Rédaction de la chaîne 3 de la radio algérienne. Il a plaidé en faveur des entreprises économiques et la préservation des emplois dans ce contexte de la pandémie du Covid 19. Pour lui, il y a nécessité de « redonner du souffle » aux entreprises économiques afin, qu’une fois dépassée la crise sanitaire, elles puissent à nouveau reprendre leurs activités et contribuer, ce faisant, à relancer l’emploi. Dans son intervention, le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), M. Mohamed Sami Agli, a estimé que faute d’actions fortes de la part de l’Etat, des milliers d’entreprises risqueraient de cesser définitivement leurs activités et de jeter à la rue des centaines de milliers d’employés, avec pour conséquences de sérieuses difficultés dans l’approvisionnement du pays. Si sa vision est quelque peu pessimiste, M. Mohamed Sami Agli a néanmoins indiqué que son organisation a préparé un moratoire contenant une série de propositions à même, dit-il, «de permettre, à l’issue de la crise, une relance des activités économiques » . Il cite entre autres certaines solutions, comme un rééchelonnement des prêts consentis aux unités économiques, un report du paiement de leurs impôts, voire, une amnistie fiscale en leur faveur. Il estime, par ailleurs, comme décision de force majeure la cessation « sur une certaine période », de certains produits d’importation. L’autre mesure qui, souligne-t-il, contribuerait certainement à l’Algérie de se relever après coup des incidences de la pandémie serait de mener une lutte sans merci aux activités informelles et de récolter ainsi des fonds dont elle a tant besoin pour cela. Pour le président du FCE, l’extrême difficulté pour la nation à faire face au choc provoqué à divers niveaux par la pandémie du coronavirus, est la conséquence directe de la mauvaise gouvernance qui l’a de tout temps caractérisée. A rappeler, que depuis la propagation du virus en Algérie, de nombreuses entreprises ont carrément cessé de travailler notamment les petites entreprises qui déjà en 2019 connaissaient de graves difficultés de trésorerie faute de plan de charge. Certaines n’avaient pas de clients pendant plusieurs mois. Le coronavirus a en plus compliqué davantage la situation. Ceci est également valable pour certains commerces obligés de baisser rideau pour respecter les instructions des pouvoirs publics. Cependant, pour le moment, la priorité est toute autre à savoir comment endiguer cette pandémie. Toute projection d’avenir est reléguée aux calendes grecs tant que la situation sanitaire dans le pays n’est pas encore claire.