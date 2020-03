Confinement partiel de la wilaya d’Oran : 125 véhicules interceptés et 27 arrestations

Avant hier, Oran n’était plus cette ville connue pour son attractivité, ses visiteurs et son ambiance en soirée. Les rues étaient désertes. Seuls les véhicules de polices et de la gendarmerie, avec leurs gyrophares sont visibles de loin et les voitures des services des communes et entreprises mobilisées pour la circonstance. La première heure du confinement partiel, a était marquée par un manque relatif de respect par certains citoyens notamment les automobilistes et des jeunes des quartiers populaires. Ce n’est qu’après 21 heures que la situation s’est nettement améliorée. Les points de contrôle fixe était très nombreux, s’ajoute à cela les brigades mobiles qui ont sillonné les rues et artères des communes jusqu’à la fin du confinement partiel, soit à 07 heures du matin. Selon une source officielle, pas moins de 125 automobilistes ont été interceptés par les policiers de la sûreté de la wilaya d’Oran, pour non respect des heures du confinement, décidé par les plus hautes instances du pays. Certains automobilistes ont été verbalisés et d’autres ont reçu des avertissement, selon les cas. La même source indique aussi que 27 individus ont arrêtés et conduits vers les commissariat de police pour examen de situation. On s’attend que l’étau se resserre encore plus sur les automobilistes et piétons qui ne respectent par les heures du confinement. Toutes les personnes mobilisées pour la circonstance ont reçu des autorisations de circulation la nuit, précise-t-on.