Ils ont été contaminés lors d’une fête de mariage à Aokas : Béjaia en alerte!

Le nombre des cas contaminés de Covid19 ne cesse d’augmenter à Béjaia. Le plus grand foyer de contaminations est enregistré à Aokas, une ville côtière de Béjaia, dont 4 cas sont révélés positifs par l’institut Pasteur d’Algérie. Ce qui porte le nombre total des personnes atteintes par le Covid-19, à Béjaia, à 13, selon la direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Bejaia. «Nous venons d’apprendre à l’instant que quatre nouveaux cas positifs viennent d’être enregistrés malheureusement dans notre wilaya, il s’agit de 03 jeunes femmes et un jeune homme de la localité d’Aokas», informe la Cellule de communication de la wilaya de Béjaia qui précise que «les résultats des prélèvements effectués concernent les personnes de la même famille». «Le directeur de la santé nous a appris que ces personnes qui sont contaminées, ont assisté à un mariage organisé par la famille Zizi d’Aokas le 14 mars 2020», apprend-on de la même source qui a révélé que « la cérémonie s’est déroulée au niveau de la nouvelle salle de fêtes Mudeyna à Tichy». Cette nouvelle situation a poussé les autorités de la wilaya à lancer un appel urgent en direction de la population des localités de Tichy et d’Aokas pour se rapprocher des structures de la santé de leurs localités respectives. «Nous demandons aux personnes qui ont assisté à cette fête de se rapprocher immédiatement des structures de la santé la plus proche de chez eux pour une consultation en urgence», est-il écrit dans l’appel pressant de la cellule de communication de la wilaya de Béjaia. Les citoyens de la localité d’Aokas ont été également invités par les autorités de la wilaya «d’éviter tout contact et de rester confinés chez eux». «Ne sortez surtout pas après cette triste nouvelle, le nombre de contaminés pourrait augmenter encore plus malheureusement», est-il encore averti dans l’appel des autorités de wilaya adressé, non seulement aux populations des régions d’Aokas, aux habitants de toute la wilaya de Béjaia.