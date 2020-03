Coronavirus La société civile entre en action

Pour faire face à la pandémie du Coronavirus, l’association Kheir Bila Houdoud a organisé une rencontre avec un ensemble d’association afin d’amener leur contribution à la campagne de prévention, de sensibilisation et d’assistance sociale aux familles nécessiteuse. Ce mercredi 25 mars, le Docteur Wahib Kara président de l’Association a pris l’initiative afin d’impliquer le mouvement associatif de la wilaya de Mostaganem à la lutte contre l’épidémie Covid19. Ce collectif d’association s’est érigé par la présence à la rencontre de la Ligue des comités de quartiers, l’association Faail El Kheir, l’association Kafil El Yatim, l’association Mouhssinoune, la chambre des métiers, l’association El Irchad wal Islah et l’association El kheir Bila Houdoud. Ce collectif, conscient de la gravité de la situation occasionnée par la pandémie du coronavirus, a débattu de la problématique sur plusieurs volets, visant à organiser des actions de sensibilisation et de prévention sur le terrain. Le Docteur Wahib Kara a affirmé à la presse que c’est la conscience de la responsabilité qui mobilise le mouvement associatif à Mostaganem. Il a aussi évoqué les résolutions qui ont été prises unanimement à la fin de la rencontre avec les responsables associatifs. En effet, la principale décision est la création de la cellule associative de veille afin de pouvoir répondre autrement à la crise. Dans un souhait de contribuer efficacement à la prévention et de promouvoir le travail participatif, le collectif demande des rencontres de coordination avec les membres de la cellule de crise installée par le wali de la wilaya. L’impératif d’une coordination avec les services de la commune afin de mener des opérations de désinfection de lieux publics, reste de mise. Sur un plan de solidarité, le collectif décide de porter assistance aux familles nécessiteuses par le don de couffins de denrées alimentaires. Les bienfaiteurs sont aussi sollicités pour une telle action en cette période de crise. Un appel est donc lancé à toutes les associations afin de rejoindre le collectif assurant ainsi un travail de groupe pour faire aboutir les actions du collectif .