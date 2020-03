Point de Vue : Le débat reporté !

Tebboune a reçu, mardi, le président du Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution. Le professeur Laraba qui lui a remis la mouture de l’avant-projet sur les amendements proposés par le Comité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le communiqué indique qu’au vu de la conjoncture que vit le pays, en raison de la pandémie du Coronavirus, la distribution de ce document aux personnalités nationales, chefs de partis, de syndicats, d’associations et d’organisations de la société civile ainsi qu’aux médias a été reportée jusqu’à l’amélioration de la situation. Le report est justifié en cas où le confinement ne sera pas prolongé comme cela a été le cas en France. S’il est prolongé, le document pourra être distribué afin de permettre à cette catégorie de bien l’étudier, le discuter et faire des propositions. Le débat entre membres du parti ou organisations peut se faire à travers les réseaux sociaux. Le confinement ne devra pas nous paralyser et tout reporter après le mois de Ramadhan. Aujourd’hui, l’internet nous offre des possibilités de continuer à travailler et de rester en contact avec le Monde extérieur tout en restant chez soi. La révision de la Constitution est une exigence citoyenne et une revendication populaire dans le cadre de la séparation des trois pouvoirs, dont le système judicaire décrié par la majorité. Le citoyen veut que la justice soit indépendante et Libre afin de permettre d’aller vers une deuxième République ou la refonte de tout un système qui n’a engendré que corruption et prédation. Il ne faut pas avoir peur des « réactions » du citoyen, car le citoyen a montré qu’il tient à la « Silmiya », pacifisme de l’action et de la réaction. Il ne faut pas craindre le citoyen qui s’est montré très « cultivé » politiquement. Il est judicieux de lancer le débat vers le début du mois prochain.