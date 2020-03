JM Oran 2021 – chantiers des équipements sportifs : Aucune incidence du coronavirus

Les travaux au niveau des chantiers des infrastructures sportives en cours de construction ou de réhabilitation, appelées à accueillir les jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran en 2021, suivent leur cours normal en dépit de la crise sanitaire qui secoue le pays, a rassuré, mardi, le directeur local de la jeunesse et des sports. «Pas plus tard que jeudi passé, nous avons effectué, avec le wali, une tournée au niveau des sites en question. Je peux vous assurer que les travaux se poursuivent le plus normalement du monde, tout en déployant les mesures de prévention d’usage», a indiqué à l’APS Bahi Hadj Chibani. Depuis quelques temps, l’Algérie, tout comme la quasi-totalité des pays du monde, fait face à la pandémie de Coronavirus obligeant les pouvoirs publics à prendre des mesures préventives ayant touché, entre autres, le monde du travail. «Les travaux avancent selon le calendrier fixé auparavant. Mieux, certains sites, comme la piscine olympique de M’dina J’dida et le Palais des sports Hammou-Boutelilis, devraient être réceptionnés avant les délais impartis», s’est félicité M. Chibani, assurant que les chantiers du complexe sportif de Bir El Djir (Est d’Oran) ne souffrent d’aucune insuffisance en matière de main d’œuvre. «Les ouvriers mobilisés dans les chantiers du complexe sportif sont toujours en place et il n’y a aucune réduction de leur nombre. Les délais de réception de ce complexe (juin 2020), devraient être également respectés», a-t-il encore souligné. Il a également précisé que la pelouse du stade de football de 40.000 places commence à pousser, et ce, deux semaines après l’entame de l’opération de semence par l’entreprise franco-algérienne «Vé gétal Design» à laquelle ont été confiés les travaux de la réalisation d’une pelouse hydrique, ainsi que la pose de la piste d’athlétisme. Outre le stade de football, le complexe sportif comporte, entre autres équipements, un stade d’athlétisme (4.000 places), une salle omnisports (6.000 places) et un centre nautique composé de trois bassins, dont deux olympiques et un troisième semi-olympique. L’ensemble de ces structures devraient être achevées en juin prochain, souligne-t-on. La prochaine édition des JM est prévue dans la capitale de l’Ouest du pays du 26 juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.