Lutte contre le virus corona La police désinfecte les rues à Oran

Il faut dire que les policiers de la sûreté de wilaya d’Oran sont bien en alerte maximale pour venir en aide au différents secteurs chargés de la lutte contre la propagation du virus corona. Les habitants des quartiers de la ville d’Oran ont été surpris dans le journée d’avant hier, en voyant les camions à eau anti-émeute de la police, dans une vaste opération de désinfection des rues. Cette opération chapeautée par 02 commissaires, s’est soldée par une réaction positive des habitants qui prennent de plus en plus au sérieux la situation que vit le pays et le monde entier. Cette initiative trés louable, saluée par la population, reprendra les prochains jours, rapporte notre source.