Pour éviter une épidémie du virus Corona à Tissemsilt : «Ouarsenis Net» lance une campagne de stérilisation d’urgence

L’Entreprise publique de wilaya « Ouarsenis Net » lance une campagne de stérilisation d’urgence pour éviter une épidémie du virus Corona. Conformément aux instructions du wali de la wilaya de Tissemsilt et à l’application de mesures préventives et de lutte contre la propagation du virus Corona, le service des activités sociales de la wilaya de Tissemsilt , en coordination avec la direction de l’administration locale (DAL), a contribué à la distribution d’équipements de protection individuelle tels que les gants, les bavettes (masques) stériles et du matériel de désinfection pour l’organisme public de l’amélioration urbaine «Ouarsenis Net » de Tissemsilt. Ce qui a mobilisé toutes ses énergies humaines et matérielles afin d’assurer la sécurité des citoyens et limiter la propagation du virus Corona. L’Entreprise publique «Ouarsenis Net» de Tissemsilt, sans relâche, sans ennui , poursuit un processus de stérilisation à grande échelle pour purifier les places publiques, les espaces, les rues et les routes ainsi que les bâtiments par mesure de précaution pour empêcher la propagation du virus Corona « Covid 19 ». Les ingénieurs de propreté et l’équipe technique pour le suivi et la mise en œuvre est de tout mettre en œuvre pour la sécurité des citoyens. On constate la présence du Directeur, Khane Abderrahmane dit Dahmane qui gère l’opération, avec une grande importance, à la mise en œuvre du programme d’urgence pour prévenir l’éclosion de l’épidémie de virus Corona, car il supervise lui-même pour assurer l’avancement du programme en assurant le suivi de l’équipe technique. L’Entreprise Locale, « Ouarsenis Net », a doté les associations, les volontaires ainsi que les scouts de des matériaux stériles, des bavettes, des gants et des vêtements de protection pour participer à la campagne de désinfection et aseptisation, parallèlement en continuant le travail de sensibilisation et de prévention. Selon Khane Dahmane, directeur de l’entreprise publique, «Ouarsenis Net », cette opération doit toucher l’ensemble des établissements publics qui reçoivent les citoyens, tels que les sièges de wilayas, daïras, communes, annexes administratives, places publiques, tribunaux, bureaux de Postes et autres. L’opération, qui s’étale sur plusieurs jours, concerne également les mosquées, les établissements scolaires et les moyens de transports publics (bus, transport scolaire), a indiqué M. Khane Dahmane, précisant que cette action porte sur l’aseptisation des murs, sols, portes et autres. Le même responsable a appelé les citoyens à respecter les consignes de prévention énoncées et diffusées par les médias et à prendre la situation au sérieux, afin d’éviter et de prévenir la propagation de cette pandémie.