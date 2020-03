Lancement d’une vaste campagne à Tlemcen : Nettoyage et désinfection des espaces publics

Une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des espaces publics a été lancée, à travers la willaya de Tlemcen. L’initiative est à l’actif des autorités locales et les organisations de la société civile et ce, dans le cadre de la campagne de prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Au chef-lieu de wilaya, de collecte communal des déchets ménagers, a lancé depuis jeudi en fin d’après-midi, une première opération de nettoyage et de désinfection du centre-ville, en ciblant les sites, allant de l’entrée ouest de la ville à partir de la place de l’Emir Abdelkader, en passant par le grand boulevard de Bab Jiad, le marché de détail, ainsi que le CHU, El kiffane, Imama. Cette opération organisée conjointement avec la direction de l’environnement et les services de la daïra de Tlemcen et de la commune, a mobilisé une dizaine de travailleurs et d’autres volontaires ainsi qu’une citerne à eau de produits désinfectants; cette opération se poursuivra aujourd’hui avec la participation d’autres partenaires dont la protection civile et la conservation des forêts qui mobiliseront notamment leurs moyens matériels dont des camions dotés de lances à eau. Un nombre important a été recensé. Ils seront mobilisés en cas de nécessité, a-t-il observé. Une deuxième opération de nettoyage sera organisée ce mercredi et sera élargie vers d’autres sites, afin de toucher plus d’espaces publics, en parallèle à cette opération, la campagne d’affichage et de distribution de prospectus sur les recommandations à suivre afin de limiter la propagation du coronavirus, se poursuit. Le mouvement associatif dont » Djek ElKheir » Dir El Kheir w’ensah; » Nas elkheir » et les comités de quartiers, se sont aussi impliqués dans cette campagne de prévention en initiant à travers plusieurs localités de la wilaya des opérations de nettoyage comme c’est le cas aux villages Oued Lakhdar ; Chetouane ; Abou Tachfine ; entre autres. Les appels à observer les recommandations sanitaires (observation de règles d’hygiène et confinements) visant à limiter la propagation du virus Covid-19 se poursuivent à travers les médias, les réseaux sociaux, alors que le travail de proximité par voie d’affichage, de porte à porte, et d’appels par mégaphone, menés par la société civile s’intensifie à travers toute la wilaya.