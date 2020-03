Covid-19 : Un premier décès enregistré à Béjaia

La wilaya de Béjaia vient d’enregistrer son premier décès ayant contracté le coronavirus. Il s’agit « d’un homme âgé 81 ans, un émigré originaire de Maâla dans la commune de Sidi Aich, découvert infecté par cette pandémie après sa mort à l’hôpital ». A la journée d’hier, 28 prélèvements 28 ont été effectué, 19 ont été révélé négatifs, 03 positifs dont 01 décédé. Suite à ce premier décès enregistré, le président de l’APC de Sidi-Aich a appelé, hier, la population de sa localité « à rester à la maison et ne sortir qu’en cas de besoin ou d’urgence ». Les cellules de crise installées à travers toutes les communes ont multiplié les actions de sensibilisation et de désinfection des lieux publics. Par ailleurs, des mesures, pour mettre fin à la pénurie de bavettes, du Gel hydro-alcoolique et gants, ont été prises par le wali de Béjaia qui a réuni les opérateurs économiques de la wilaya de Bejaia et le directeur du Complexe Alcost de Béjaia spécialisé dans la fabrication de costumes et chemises et autres textiles. « Tous les chefs d’entreprises sont mobilisés et prêts à apporter leurs aides », ont tenu à rassurer les responsables des l’entreprises publique et privé qui ont annoncé que « des moyens seront mis pour la fabrication de 120.000 bavettes, 10 000 flacons de gel hydro-alcoolique ainsi qu’une quantité de 50.000 gants pour un premier temps ». Le wali a réquisitionné, hier, des bus pour le transport des travailleurs du complexe public Alcost qui confectionnera les bavettes.