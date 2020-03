Point de Vue : Tous face à la mort!

Le virus est bien là. Il nous guette au moindre faux pas. La mort nous poursuit. Nous ne savons pas quoi trop faire sauf se conformer aux mesures de prévention de lutte contre ce maudit virus. Le ministre de la Santé a indiqué que l’Algérie est entrée en phase 3 de l’épidémie du coronavirus et, par conséquent, on doit se préparer au pire. C’est quoi le « pire ». Le « pire » est de voir plus d’Algériens mourir. Nous devons nous protéger au maximum. La vie est « chère ». Tout citoyen sait que nous n’avons pas les moyens de faire face à ce virus. Si des puissances sont dépassées, il ne faut pas se leurrer pour tous les pays « pauvres » ou du Sud. Nous n’avons pas les capacités de réanimation et d’assistance des victimes. Nos moyens sont très limités par rapport à l’Italie ou la France. Le ministre nous rassure en précisant que l’Algérie, à la différence de l’Italie, a anticipé en prenant les dispositions nécessaires dès le début, assurant à ce propos «qu’il n’y a pas de pénurie de produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux». Nous devrons compter que sur nous-mêmes pour faire face à la mort. Nous devrons oublier nos différences et nos différends pour s’unir contre la mort. Le confinement total est notre seul arme. Il ne tardera pas à être décrété. L’Etat devra rassurer le citoyen. L’Etat devra faire en sorte que le citoyen ne s’aventure pas à sortir et à rester chez lui. Il faut penser à donner de l’argent aux familles pour qu’il ne s’aventure pas à se rendre à son lieu de travail. Les mesures d’accompagnement devront être prises pour le confinement total.