Pôle & Mic : Le nécessaire confinement!

Dans cette lutte contre le coronavirus, les harraga sont les plus exposés en Europe. L’Etat a oublié cette catégorie en Europe. Ils sont les « laisser pour compte ». Ils sont face à la mort. Ils n’ont pas de travail et donc plus de moyens. Nos ambassades devraient agir pour protéger des Algériens. Les harraga en Europe souffrent le martyre. Il est impératif de prévoir un programme spécial pour eux où il est certain, que dans ces moments, des Algériens auraient l’intention de revenir. L’Etat devra leur venir en aide. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi les SDF que l’Etat devra prendre en charge en cas pour passer à l’alerte «3», soit un confinement total. Les décisions prises sont salutaires, mais les mesures d’accompagnement viennent au fur et à mesure. La lutte contre le coronavirus impose des frais et elle est coûteuse à plus d’un titre. L’argent devra être investi dans le cadre de la sécurité sanitaire. Les Algériens sont prêts à relever le défi de la sécurité sanitaire. Malheureusement, cette lutte est venue en temps de crise. De ce fait, il faut être imaginatif et faire appel aux Algériens de faire des dons où l’argent sera versé dans une caisse spéciale. L’Etat devra rassurer le citoyen que les mesures nécessaires seront prises en cas d’un passage vers un confinement total. Le citoyen devra aussi s’impliquer dans cette lutte en ne «gaspillant» pas trop son argent. Le citoyen ne devra pas céder à la psychose et la colère. Le confinement énerve. Si le confinement sera prolongé, il est temps de penser à la reprise de l’école et de l’université via le Net comme cela se fait ailleurs. Le confinement ne devra pas nous perdre le Nord et nos priorités.