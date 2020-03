Coronavirus : 551 ressortissants algériens confinés dans 03 hôtels à Mostaganem

Au nom de la cellule de crise de la wilaya de Mostaganem, Mr Mohamed Tewfik Khelil directeur de la santé et de la population donne une conférence de presse en présence d’un bon nombre de journalistes et correspondants.Le directeur rassure en affirmant qu’à Mostaganem il n’y a aucun cas confirmé positif à part celui qui est sous contrôle sanitaire à l’hôpital psychiatriques. Quatre autres cas suspectés porteurs de virus sont confinés dans les structures sanitaires dont un cas à Sidi Ali , en attendant les résultats des prélèvements envoyés à l’Institut Pasteur.Par ailleurs le DSP évoque que dans un cadre purement préventif , les 551 ressortissants algériens rapatriés dans le cadre des opérations préconisés par les hautes autorités de l’Etat sont confinés dans 03 hôtels haut standing aux sablettes. 273 provenant de Marseille et de Lyon ( France) et 273 provenant de londres (Angleterre ) resteront sur place durant les 14 jours à venir.Dans ses lieux des dispositifs , placés sous l’autorité du wali , médicaux et paramédicaux , de la logistique et un dispositif de sécurité déployés afin de garantir aux confinés le maximum de réconfort.Le DSP s’engage à informer par voie de presse , toutes les 48 heures , et par voie des réseaux sociaux sur tous les évènement susceptibles d’évolution .Il est considéré que la situation à Mostaganem est stables et que ce n’est que par l’application des strictes mesures de prévention que nous arriverons à faire fléchir la courbe de la contagion conclut Monsieur Le Directeur de la Santé.