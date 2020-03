Point de Vue : D’autres mesures s’imposent

L’Algérie passe par des moments très difficiles. Le monde entier traverse une crise grave, inédite et de longue haleine. Les dernières mesures décidées par le président de la République, bien que nécessaires et utiles, risquent néanmoins de ne pas être suffisantes. Le mal est déjà là et se propage jour après jour vers d’autres wilayas et d’autres contrées, à l’abri jusque-là. Certes, la suspension du transport sous toutes ses formes devrait ralentir la propagation du coronavirus sachant que les déplacements des personnes ont beaucoup contribué à cette propagation. Cependant, il faut rester réalistes, les régions où le virus est présent, peuvent connaître de nouvelles victimes. Il est donc nécessaire, dès à présent, de penser à d’autres alternatives à l’image des pays très touchés à savoir le confinement. C’est l’unique solution face à un mal qui ne connaît pas de frontières, ni riches ni pauvres, ni jeunes ni vieux. Tous les jours, il dévaste les pays, les villes et les villages. En à peine quelques jours, l’Algérie est passée d’un ou deux cas, à 90 aujourd’hui et plusieurs décès. Et le bilan risque de s’alourdir et les pouvoirs publics n’écartent pas cette hypothèse même s’ils sont prêts à y faire face puisque ayant déjà mobilisé les moyens adéquats. Reste la contribution des citoyens qui doivent jouer le jeu jusqu’au bout et éviter les agglutinements et les rencontres, tout en gardant en tête les règles d’hygiène et de prévention. A travers les cas déjà recensés, l’on comprend aisément que la contamination a été causée par le phénomène de déplacement des personnes contaminées qui, pour une visite familiale, qui, pour des raisons de travail, etc… Alors autant éviter la circulation que ce soit en ville ou entre les wilayas. Il n’existe pas encore de traitement miracle, il faut juste prendre les précautions qui s’imposent.