Mostaganem : Coronavirus, le DSP informe et rassure

Lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi au siège du cabinet du wali, le Directeur de la Santé et de la Population de la wilaya de Mostaganem, membre de la Cellule de crise, Mr Mohamed Toufik Khelil, dans son exposé il évoque l’état stable de la situation dans la wilaya.

En dehors du cas de psychiatrie les cas d’infection il n’y a que 04 cas dont deux sont non asymptomatiques. Selon le premier responsable du secteur l’état de veille est au maximum car des réunions de coordination se sont multipliées impliquant l’ensemble des structures de la wilaya ainsi que l’ensemble des organes de santé. Il n’y pas de relâchement, dira-t-il, car la situation requiert beaucoup de vigilance. A propos des structures pouvant accueillir les cas d’infection, le directeur parle de la disponibilité de 314 lits dont 39 lits de réanimation aménagés avec tous les équipements nécessaires inclus les appareils respiratoires.

En prévision d’une probable évolution de l’épidémie, il est prévu 1600 lits supplémentaires dans les auberges de jeunes relevant du secteur de la jeunesse. Interpellé sur la situation de pénurie de moyens de protection tels que les masques et les gels désinfectants dans les pharmacies, Mr le directeur dresse une liste des moyens permettant aux personnels de soin faire face à la conjoncture. Il n’y a pas pénurie, il a rationalité dans la gestion du matériel de protection. Sur l’aspect de l’information évitant l’affolement des citoyens générée par les fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux, le Directeur promet l’organisation de la communication de toutes les activités de la cellule surtout en matière de sensibilisation. L’Association des journalistes de la wilaya de Mostaganem s’est engagée à une contribution effective dans la campagne de sensibilisation.