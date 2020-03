Maigre affluence aux marchés et… flambée des prix : Le comportement déshonorant des commerçants

Cela commence à chauffer dans les marchés à Oran. Les mesures prises afin d’empêcher le virus Corona de se propager et de mettre la population à l’écart des regroupements, n’ont pas eu l’effet escompté chez les commerçants craignant que les ménages ne viennent dans les marchés, ont vite provoqué, à l’insu des règles commerciales, une augmentation des prix. Au moment où le pays lutte contre le Coronavirus et où les Algériens se solidarisent pour faire face à cette maladie, les commerçants semblent plutôt rétractifs et peu emballés par les évènements. Alors qu’une ambiance mitigée règne depuis samedi dans les marchés de fruits et de légumes, des commerçants n’ont pas trouvé mieux que gonfler les prix de leurs produits malgré les appels pour observer des «comportements exemplaires» lors de cette délicate épreuve. Ce qui était longtemps redouté par les citoyens en pareille conjoncture, a fini par se produire. Et pour cause, les prix des fruits et légumes ont connu mardi une flambée assez inhabituelle, la pomme de terre et la tomate ayant pris subitement de l’envol atteignant respectivement 75 DA et 100 DA le kilo au lieu de 50 DA et 85 DA il y a quelques jours seulement. Un fait qui a exaspéré plus d’un chez les ménages au vu du comportement pour le moins honteux dont font preuve des commerçants de fruits et légumes du marché de la rue de Aurès (Bastille). Ce marché se caractérise d’habitude par une forte affluence, contredisant ainsi les «pics» d’avant. Tel un effet de boule de neige, certains commerçants craignant une «mévente» ont eu l’astuce de grimper les prix de certains légumes stratégiques comme la tomate, la pomme de terre, l’oignon, l’aubergine et la courgette, laissant les rares ménages qui s’y trouvaient sur place dans un état de stupéfaction. Aussi incompréhensible que désolante, cette attitude des commerçants des légumes contraste avec les discours officiels appelant à adopter «des comportements exemplaires». Aussi stupide sont aussi les arguments développés par des commerçants de ce marché dont l’un d’eux impute cette soudaine flambée des prix à «la rupture de son stock» due à un prétendu retard de son déplacement au niveau du marché de gros d’El Kerma afin de s’en approvisionner. Le citoyen lambda qui avale la couleuvre sans protester, est la première victime de ces prix sans loi ni foi. Un autre commerçant arrose cette couleuvre et n’hésite pas à endosser cette envolée des prix au «Coronavirus qui selon ses allégations «commence à impacter l’affluence au niveau des marchés».